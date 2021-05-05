Країни G7 підтримують Україну у протистоянні російській агресії а також внутрішній загрозі - корупції, - посадовець Держдепу

Ситуація в Україні була серед питань для обговорення практично на всіх двосторонніх зустрічах, які Держсекретар США Ентоні Блінкен провів в рамках засідання міністрів закордонних справ країн «Великої сімки». Про це повідомив високопосадовець Держдепу під час брифінгу для преси у вівторок.

Він відзначив - країни «Великої сімки» солідарні з Україною «в протистоянні російській агресії, яка є зовнішньою загрозою», а також підтримують України у протистоянні «внутрішній агресії, з якою вони зіткнулись у вигляді корупції та загрозі просуванню реформ».

Посадовець підкреслив, що у «Великій сімці» є загальне занепокоєння, через загрозу реформі корпоративного управління, «сфері, де вони тяжко працювали певний час, з нашою допомогою а також з допомогою від Світового банку та МВФ - ми будемо піднімати це питання колективно через наші посольства, які тісно співпрацюють з Києвом».

Такі питання держсекретар обговорить і з президентом Зеленським та іншими під час свого візиту до України, наголосив посадовець.

Коментуючи позицію країн «Великої сімки» щодо Росії, американський посадовець наголосив, що союзники та партнери США рішуче підтримали заходи, які США вжили у відповідь на дії Росії. Він ще раз підкреслив, озвучену президентом США Джо Байденом та держсекретарем США позицію стосовно того, що США прагнуть мати «стабільні та передбачувані відносини з Росією. Ми не хочемо ескалації, але відповідатимемо на їхню безвідповідальну та агресивну поведінку».

Візит Ентоні Блінкена до України розпочинається 5 травня. Під час візиту Блінкен «підтвердить непохитну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем тривалої російської агресії. Він також підтримає продовження прогресу інституційних реформ в Україні та подолання корупції, що є ключовим для зміцнення українських демократичних установ, економічного добробуту та євроатлантичного майбутнього», заявили в Держдепартаменті США.

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