В Держдепі розповіли, про що саме Блінкен говоритиме з Зеленським

Підтримка в сфері безпеки а також поступ в проведенні антикорупційних реформ - такими будуть основні теми обговорень під час візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена до України, запланованого на 5-6 травня. ​

Блінкен «підтвердить непохитну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем тривалої російської агресії. Він також підтримає продовження прогресу інституційних реформ в Україні та подолання корупції, що є ключовим для зміцнення українських демократичних установ, економічного добробуту та євроатлантичного майбутнього», заявили в Держдепартаменті США.

Більш докладно про теми візиту під час брифінгу в п‘ятницю розповів в.о. помічника заступника держсекретаря США посол Філіп Рікер.

«Ми використовуємо ці зустрічі, щоб наголосити на тих сферах, де ми маємо занепокоєння, а також підкреслити сфери, де ми бачимо прогрес, почути від української сторони про їхні плани і дізнатись, як ми можемо допомогти використовуючи наші програми допомоги, наші поради», - наголосив посол.

Рікер висловив впевненість, що питання безпеки України буде обговорюватись. «Ми надаємо значну безпекову допомогу, - зауважив посол. - Гадаю, Конгрес виділив приблизно 408 млн дол безпекової допомоги Україні в 2021 бюджетному році».

Рікер запевнив, що США продовжують уважно слідкувати за ситуацією на кордоні з Україною, де раніше повідомлялось про нагромадження російських військ.

«Ми дали чітко зрозуміти російському урядові, що вони мають утриматись від ескалації дій і припинити агресію всередині та навколо України а також у Чорному морі, де Москва оголосила про блокування деяких кораблів. Це зводиться до підтвердження підтримки з боку США суверенітету та територіальної цілісності України».

США підтримують політику відкритих дверей НАТО для України

Відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу, Рікер прокоментував позицію США щодо вступу України до НАТО.

«Адміністрація Байдена продовжує підтримувати політику відкритих дверей до НАТО для тих, хто прагне бути членами Альянсу, коли вони будуть готові виконати зобов‘язання».

«Ми підтримуємо можливість для таких країн як Україна працювати над досягненням цих стандартів». Рікер нагадав, що Україна щороку затверджує національний план зі співпраці з НАТО, а також НАТО підвищило статус партнерства з Україною. Ці зусилля «стосуються продовження глибоких і всеосяжних реформ в Україні. Те, що зазначено в національному плані, є частиною необхідних реформ задля побудови більш стабільної, демократичної та процвітаиючої України».

Енергобезпека України та перестановки в «Нафтогазі» однозначно будуть на порядку денному зустрічі з Зеленським

Допомога в сфері енергобезпеки Україні є пріоритетом для уряду США, наголосив Рікер.

«Це однозначно буде в порядку денному під час наших зустрічей з президентом Зеленським та іншими посадовцями», зауважив він, окремо наголосивши на питанні газпромівського проекту «Північний потік 2» а також на нещодавній заміні керівництва «Нафтогазу», яке викликало занепокоєння США та країн «Великої сімки».

Рікер заявив, що Кабінет міністрів України «зманіпулював правилами» щоб звільнити наглядову раду «Нафтогазу» і замінити керівництво цієї компанії.

Викликає занепокоєння будь-яка спроба змінити управління та процедури обрання на посади в державних установах

«Як ми вже багато років заявляємо, в наших зусиллях з допомоги Україні, ключовими реформами, найбільш важливими для стабільності і майбутнього прогресу в Україні, є прозорість та подолання корупції. Викликає занепокоєння будь-яка спроба змінити управління та процедури обрання на посади в державних установах.

Корпоративне управління - ключова частина стабільного демократичного суспільства і ми продовжимо закликати українських лідерів та представників поважати прозорі практики корпоративного управління, особливо управління державними підприємствами і особливо в енергетичному секторі, який є настільки важливим для економіки», - додав посадовець.

Ми підтримуємо Україну на обраному європейському шляху. Це те, на чому зосереджується український народ за майже 30 років незалежності

Питання підтримки України.в сфері безпеки та подолання корупції неодноразово піднімались в спілкуванні американських посадовців з українськими колегами, зауважив Рікер. «Багато з цих питань Байден підкреслював під час розмови з президентом Зеленським а Блінкен піднімав під час зустрічі з Міністром закордонних справ Кулебою».

«Ми підтримуємо Україну на обраному європейському шляху. Це те, на чому зосереджується український народ за майже 30 років незалежності і ми співпрацюємо з ними задля досягнення прогресу з подолання корупції та втілення реформ», - зауважив посадовець.

Зустріч наступного тижня стане першою зустріччю держсекретаря США з президентом України Володимиром Зеленським а також прем‘єр-міністром Денисом Шмигалем. Блінкен вже мав нагоду зустрітись з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою під час засідання НАТО в Брюсселі.



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