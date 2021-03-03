Google обмежує стеження за користувачами

Популярний онлайн-пошуковик Google заявив, що відмовиться від інструментів, які відслідковують поведінку користувачів з метою таргетування реклами.

Раніше компанія заявляла, що до 2022 року відмовиться від використання cookies третіх компаній, які дозволяють іншим компаніям стежити за діями користувачів у Google.

Про це оголосив Директор з управління товарами компанії Девід Темкін у блозі.

Темкін наголошує - зростання збору даних користувачів призвело до зменшення довіри. Він наводить дані опитування Pew Research, яке виявило, що 72% осіб вважають, що компанії високих технологій, рекламодавці, або інші, відслідковують майже все, що користувачі роблять онлайн, 81% опитаних вважають, що ризики, які постають через збір даних, більше ніж переваги.

«Підтримка відкритого та доступного для всіх інтернету, вимагає від нас вживати більших дій на захист приватних даних, і це означає кінець не лише для cookies третіх сторін, але і кінець технологій, що використовуються для відслідковування того, що роблять онлайн користувачі», - йдеться у заяві.

Нещодавнє опитування проведене SeoClarity, встановило, що Google має найбільшу довіру користувачів, порівняно з іншими компаніями високих технологій та соцмережевими компаніями.

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