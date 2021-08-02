Законодавці зі США та Європи виступили з осудом «Північного потоку-2»

Голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес та 10 європейських парламентарів виступили зі спільною заявою щодо газотранспортного проекту «Північний потік-2».

Парламентарі засвідчили свою опозицію до проекту і висловили жаль через нещодавно оприлюднену домовленість між США та Німеччиною, що «дозволяє завершити трубопровід».

Вони також вказали, що всі майбутні домовленості мають відбуватись на основі широких консультацій в трансатлантичній спільноті та з урахуванням того, що протистояння «зловмисній російській агресії є життєво важливим інтересом безпеки усіх членів НАТО, ЄС та наших партнерів у Центральній та Східній Європі».

Підписанти, законодавці зі США, Естонії, Чехії, Ірландії, Латвії, Польщі, України, Великої Британії та Литви, чітко заявили про свою опозицію до проекту.

«Цей зловмисний кремлівський проект розширює контроль Росії над європейським енергоринком і закгрожуватиме суверенітету України та безпеці нашої країни», - заявив Менендес про «Північний потік-2».

В своїй заяві парламентарі відзначили, що завершення проекту не лише загрожує суверенітету України, але і «надасть Росії ще один інструмент для тиску на Україну та її шантажу».

Законодавці нагадали, що Україна «продовжує стикатись з брутальною російською агресією і військовою окупацією територій, через її європейський вибір. В результаті загинуло 14 000 українців і щотижня українські військові продовжують віддавати життя, щоб захистити свою Батьківщину і всю Європу»

Вони закликали до посилення санкційного тиску на Росію та збільшення допомоги Україні.

«ЄС та США повинні співпрацювати, щоб збільшити санкційний тиск на Кремль у протистоянні агресії в Україні», - мовиться в заяві.

«Ми повинні колективно зобов‘язатись збільшити підтримку безпеки та обороноздатності України, щоб запобігти поглибленню поточної кризи, що погіршується через загрози створені «Північним Потоком-2», - додали підписанти.

Минулого місяця, США та Німеччина видали заяву стосовно заходів, яких вживатимуть обидві країни у випадку, якщо Росія буде використовувати енергетику в якості зброї для тиску на Україну. В заяві, зокрема, йдеться про можливість запровадження санкцій проти Росії, сприяння збереженню ролі України в якості транзитної держави, передбачені інвестиції до українського енергосектору та зміцнення енергобезпеки. Адміністрація США неодноразово підкреслювала свою опозицію до проекту.

Міністри закордонних справ України та Польщі розкритикували спільну заяву США та НІмеччини з цього питання, назвавши компенсації невідповідними.

Деякі американські політики також негативно відгукнулись про заяву. Як повідомляв «Голос Америки», минулого тижня 12 американських сенаторів від Республіканської партії, які входять до Комітету Сенату США з банківських справ, оголосили про намір виступити проти кандидатур, запропонованих на високі посади в Міністерстві фінансів США. Відповідний лист сенатори надіслали міністру фінансів країни Дженнет Єллен.

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