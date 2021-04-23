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Новий законопроект, що стосується порушень прав вірян в Криму та на Донбасі, подано до Сенату США

Сенатор Роджер Вікер та сенаторка Джин Шагін повторно подали до Сенату США законопроект про «Підтримку свободи віросповідання в Україні», повідомили у Гельсінській комісії США.

Теперішні кремлівські репресії в Україні відображують огидну практику радянських часів, коли вірян переслідували за їхні релігійні вірування
Сенатор Роджер Вікер

«Теперішні кремлівські репресії в Україні відображують огидну практику радянських часів, коли вірян переслідували за їхні релігійні вірування», - заявив сенатор Вікер.

«Обидві партії вважають нагальною необхідність для Конгресу продемонструвати підтримку Україні у протистоянні жорстокості Путіна, включаючи варварські напади проти мирних релігійних громад», - виголосила Джин Шагін.

У разі затвердження законопроекту, Державний департамент США отримає повноваження враховувати не лише порушення всередині Росії, але і в Криму та на території Донбасу непідконтрольній українському урядові, при визначенні статусу Росії, як країни, що викликає особливе занепокоєння в цій сфері, йдеться в повідомленні.

З 2018 року, Росія перебуває в категорії країн «для спеціального відслідковування» ситуації з порушенням свободи віросповідання. Визнання Росії країною, що викликає особливе занепокоєння, дає підстави в рамках законодавства США, для обмеження в‘їзду до США для відповідних посадовців країни.

Відповідний законопроект у середу отримав одноголосну підтримку в Комітеті закордонних справ іншої палаті американського Конгресу - Палати представників.

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