Через рекордне похолодання, мільйони техасців залишились без електроенергії

Зимові буревії та рекордно низькі температури на півдні США призвели до загибелі щонайменше 21 особи і залишили мільйони без електроенергії.

В Техасі більше трьох мільйонів мешканців залишались без струму, станом на вечір вівторка. Перебої у поставках стались через значне підвищення навантаження на систему в результаті морозів, а також неготовність інфраструктури енергопостачання до рекордно холодних температур, повідомляють ЗМІ.

Те, що найбільший за обсягами виробництва електроенергії американський штат потерпає від нестачі електроенергії, викликало обурення деяких посадовців та політиків.

Губернатор штату Грег Еббот назвав ситуацію «неприйнятною» і закликав розслідувати діяльність компанії Ercot, яка постачає електроенергію на значну частину території штату.

Компанія відреагувала дописом у Twitter, заявивши: «Ми відновлюємо поставки так швидко, як можемо».

Складнощів у забезпеченні Техасу електроенергією додає і те, що штат має повністю окрему енергомережу і не може отримати струм з інших штатів у час пікової потреби. Більше половини енергії в штаті виробляють з природного газу, повідомив місцевим ЗМІ директор Ercot Ден Вудфін і зимові буревії призвели до відключення значної частини інфраструктури з видобутку та постачання газу, додав він.

Дивіться також: Процес вакцинації населення США по пріоритетності – як це працює і у чому недоліки. Відео