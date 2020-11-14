НАСА планує запуск ракети на неділю і запевняє, що Маск, у якого підозрюють коронавірус, не був у контакті з командою

Американська космічна агенція НАСА перенесла спільний із SpaceX запуск ракети з суботи на неділю. Рішення було прийняте з огляду на погодні умови.

Потужні вітри могли завадити забрати перший ступінь ракети, який відділяється після запуску. Корабель має зловити ступінь, який відділився, приблизно через дев‘ять хвилин після запуску, повідомляє НАСА. НАСА та SpaceX планують повторно використати цей ступінь для запуску другої команди на МКС наступного року.

ЗМІ ставили питання про проведення запуску під час спілкування з посадовцями НАСА в п‘ятницю, після того, як керівник і засновник SpaceX Ілон Маск написав у Twitter, що швидкі тести на коронавірус показали у нього як позитивні, так і негативні результати. Він повідомив, що недобре почувається протягом останніх днів. «Помірне чхання і кашель, невелика температура протягом останніх декількох днів. Зараз симптомів немає, хоч я і вжив NyQuil»,- написав Маск.

В п‘ятницю адміністратор НАСА Джон Брайденстін оголосив, що самопочуття Маска «не вплине на місію», бо агентство встановило, що «жоден з тих, хто є необхідним для втілення місії, не перебував в контакті з Ілоном Маском».

Перед запуском астронавти перебували на двотижневому жорсткому карантині і не мали контактів навіть із власними родинами. Про це повідомив пресі заступник керівника управління польотами НАСА Норм Найт. Він додав, що за протиепідемічними правилами НАСА, Маск не матиме можливості контактувати з командою.

В НАСА сподіваються, що запуск стане початком регулярних подорожей на МКС, після експериментального запуску в травні. Минулого тижня капсулу «Команда Дракон» було сертифіковано для перевезення людей. Місія, яка має відправитись у космос в суботу має назву «Команда 1».

Цього разу на борту капсули «Команда Дракон» будуть три американські астронавти - Майкл Гопкінс, Віктор Гловер та Шеннон Уокер а також один японський астронавт Соїчі Нагучі.

Протягом шести місяців на орбіті астронавти займатимуться науковими дослідженнями, що включають дослідження рослин, поведінки генів, впливу космічних умов на організм людини, та інше.

Дивіться також: У SpaceX готові до історичного 9-годинного польоту на МКС. Відео