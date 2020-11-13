COVID-19 у США: Чикаго, Детройт запроваджують обмеження, Ілон Маск критикує тестування

На тлі зростання кількості випадків заражень COVID-19, деякі великі міста США посилюють протиепідемічни заходи.

Влада Чикаго видала рекомендацію залишатись вдома. Мешканцям рекомендується виходити з помешкання лише з поважної причини, наприклад для того, щоб піти до школи, на роботу, придбати продукти.

«Чикаго досягло критичної точки в другому збільшенні COVID-19, це вимагає від нас багатовимірного та всеохоплюючого підходу до зупинки вірусу», - заявила мер Лорі Лайтфут.

В Детройті школи перевели на онлайн режим навчання. «З понеділка, 16 листопада, всі уроки відбуватимуться онлайн, через швидке поширення інфекції в Детройті», - йдеться в заяві місцевої влади.

Американський мільярдер Ілон Маск, який має симптоми застуди, перевірявся на коронавірус.

Маск заявив, що результати аналізів виявились неоднозначними. Він зробив чотири швидкі тести, два з яких дали позитивний результат, а два - негативний.

Загалом, дослідники рекомендують робити лабораторні тести на коронавірус, які хоч і займають більше часу, але з більшою точністю виявляють вірус.

Головний інфекціоніст США д-р Ентоні Фаучі закликав американців не втрачати пильність щодо COVID-19, він заявив, що прогрес у розробці вакцини дає надію на подолання пандемії. «Допомога йде», - сказав Фаучі в інтерв‘ю ABC в четвер. Вакцина «матиме значний позитивний вплив», - додав він.

У США в четвер зареєстрували більше 153 000 нових випадків інфікування, 66 000 хворих на COVID-19 було госпіталізовано.

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