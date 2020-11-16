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НАСА та SpaсeX провели успішний запуск чотирьох астронавтів. Подорож до МКС триватиме 27 годин

НАСА та SpaceX провели успішний запуск астронавтів «Команди 1» 15 листопада.

Після того, як «Капсула Дракон» пришвартується до МКС, астронавти займатимуться наукою та ремонтом перед поверненням на Землю навесні 2021 року, повідомили в НАСА.

Протягом наступних 27 годин польоту «Команда Дракон» буде поступово підвищувати орбіту перед стиковою з Міжнародною космічною станцією ввечері в понеділок. Тривалість перельоту до МКС є різною і залежить від дня запуску, повідомили в агенції.

На МКС наразі перебувають один американський астронавт і двоє російських, які прибули минулого місяця з Казахстану.

Під час запуску на космодромі у Флориді був присутній віце-президент США Майк Пенс.

«Сьогодні Америка відзначає ще одну історичну віху, запуск «Команди 1» НАСА та SpaceX - першої операційної місії комерційної пілотованої програми до МКС і лише другий раз за майже 10 років, коли відбувся запуск американських астронавтів в космос з американської землі!» - написав Пенс у Twitter.

Після того, як США припинили програму «Шаттл» в 2011 році, НАСА платило «Роскосмосу» за запуск американських космонавтів. Ціна досягала 90 мільйонів доларів за місце.

На борту капсули «Команда Дракон» перебувають три американські астронавти - Майкл Гопкінс, Віктор Гловер та Шеннон Уокер а також один японський астронавт Соїчі Нагучі.

В травні відбувся перший запуск астронавта НАСА комерційною ракетою. Місія називалась «Демо-2» і вважалась експериментальною. На початку листопада капсулу «Команда Дракон» було сертифіковано для перевезення людей.

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У SpaceX готові до історичного 9-годинного польоту на МКС. Відео
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У SpaceX готові до історичного 9-годинного польоту на МКС. Відео

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