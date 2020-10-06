МОЗ України прогнозує подальше збільшення кількості хворих на COVID-19

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні залишається тривожною і продовжує погіршуватися. За даними МОЗ України, за минулу добу виявлено 4348 нових випадків захворювання.

вже на цьому тижні ми перетнемо позначку у п’ять тисяч хворих на добу

Очільник міністерства Максим Степанов прогнозує подальше збільшення кількості хворих на COVID-19. "Подивіться, як швидко ми подолали спочатку одну тисячу випадків на добу, потім дві, три. Зараз кожного дня ми фіксуємо понад чотири тисячі нових хворих. Не треба бути Вангою, щоб спрогнозувати, що вже на цьому тижні ми перетнемо позначку у п’ять тисяч хворих на добу. Головна проблема, яку ми бачимо – у заповненості наших лікарень. Ми робимо все, щоб медична система була здатна надавати медичну допомогу. Для нас, це головний показник, який викликає нашу стурбованість", - нарікає міністр.

Водночас у МОЗ запевняють, що через карантин не планують переностити або скасовувати голосування на місцевих виборах, які мають відбутися наприкінці жовтня.

"Вибори будуть проводитися навіть на територіях, де встановлено "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки. Також передбачено, що люди, які знаходяться на самоізоляції зможуть подати заяву, щоб приїхала відповідна бригада і людина змогла проголосувати. Люди, які перебувають у лікарнях, вони також будуть голосувати за допомогою виїзних бригад. На дільницях для голосування буде передбачено весь комплекс протиепідеміологічних заходів. Вхід до приміщення має відбуватися виключно в масках, суворе дотримання дистанції, наявність антисептиків", - заявив Степанов.

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