Скільки американської зброї захопив Талібан?

Після виводу американських військ, афганські збройні сили швидко здали зброю та позиції Талібану. Пентагон не дає точної оцінки скільки одиниць зброї отримали бойовики, однак оглядачі вказують, що вартість цієї зброї може сягати мільярдів доларів.

Радник національної безпеки США Джейк Саллівен у вівторок визнав, що США «очевидно не мають чіткої картини того, де перебуває кожна одиниця оборонних матеріалів, але, очевидно, велика частина їх потрапила до рук Талібану».

Цього тижня 25 сенаторів-республіканців звернулись з листом до очільника Пентагону Ллойда Остіна із запитом про втрачену зброю. «Неймовірно, що високотехнологічне військове устаткування, за яке сплатили платники податків США, перейшло до рук Талібану та його союзників-терористів», - йшлося в листі.

До рук Талібану могли потрапити військові літаки, вертольоти, броньовані машини та зброя, зауважують оглядачі і вказують на те, що бойовики Талібану розміщували фото і відео на тлі американських гелікоптерів Black Hawk, за кермом американських бойових машин Humvee та зі снайперськими рушницями і атакувальною зброєю.

Квартальний звіт Урядової служба підзвітності США повідомляє, що США нещодавно наліслали 174 Humvee, три мільйони одиниць боєприпасів до Афганістану. Загалом, з 2003 року США надали Афганістану майже 600 000 одиниць легкого озброєння, 76 000 машин, устаткування для зв‘язку, та інше, цитує звіт видання The Hill.

WSJ, з посиланням на оборонних аналітиків, припускає, що Талібан не зможе використати літаки та вертольоти, бо для цього потрібні експертні знання. Однак, таліби можуть намагатись продати їх.

Подібну точку зору висловлює і видання Politico в статті «Зроблена у США зброя, захоплена Талібаном, може стати основою для базару зброї в регіоні». Торговці зброєю можуть пропонувати гроші та цінні товари Талібану, який намагається отримати ресурси, щоб керувати країною, йдеться в статті.

В Пентагоні ще немає рішення щодо того, що робити з цим устаткуванням.

«Є декілька стратегічних варіантів, які можуть бути прийняті, аж до і включно із знищенням [американської зброї, яка потрипила до рук Талібану] і я наразі хочу сказати, що рішення про те, що робити з цим устаткуванням в Афганістані, ще не прийнято», - заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

В статті використано матеріали The Wall Street Journal, Politico, The Hill.

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