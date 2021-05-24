Підготовку до саміту Байдена з Путіним обговорили високопосадовці США та РФ в Женеві

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван провів зустріч з секретарем Ради безпеки Росії Ніколаєм Патрушевим як «логічне продовження» переговорів держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, які пройшли в Рейк‘явіку, повідомила прес-служба Білого дому.

Зустріч стала «важливим кроком до підготовки запланованого саміту США та Росії», наголосили у відомстві.

Сторони погодились: нормалізація відносин США та Росії відповідатиме інтересам обох сторін і сприятиме передбачуваності та стабільності у світі. В Білому домі не оголосили про те, які саме питання обговорювали посадовці, зауваживши лише, що «великий пріоритет надавався стратегічній стабільності».

Оглядачі говорять, що президент США Джо Байден може зустрітись з Путіним під час подорожі до Європи. Байден планує взяти участь у саміті «Великої сімки» та НАТО в Британії та Брюсселі в червні. Під час цієї подорожі можливе проведення саміту з Путіним, повідомляє MSNBC з посиланням на інформацію від посадовця Білого дому.

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