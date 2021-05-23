"США відреагують, якщо Росія діятиме агресивно" - Держсекретар Блінкен попередив Лаврова у Рейк'явіку

Державний секретар США розповів, що на зустрічі з Лавровим у Рейк'явіку попередив росіян про “відповідь зі США”, якщо Кремль продовжуватиме “необдумані та агресивні дії”. Про це Ентоні Блінкен розповів у програмі "GPS Фаріда Захарії" на каналі CNN.

“Якщо Росія продовжуватиме вживати необдумані та агресивні дії проти нас або наших союзників і партнерів, ми будемо відповідати. Не заради конфлікту, а щоб захистити наші інтереси. Це була тема розмови, яку я мав із міністром закордонних справ Лавровим”, - сказав Блінкен і додав: “Президент дуже рішучий у цьому питанні”.

Держсекретар додав, що покращення відносин між США та Росією залежить від Москви: “В кінці кінців Росія має вирішити, чи вони хочуть мати передбачувані та стабільні відносини”.

Блінкен описав зустріч з Лавровим як “конструктивну, дуже бізнесову”.

Держсекретар США розповів також, що на зустрічі в Ісландії передав Лаврову від імені президента Байдена, в яких питаннях США хотіли б співпрацювати з урядом Путіна.

“Очевидно є сектори, де у нас є спільні інтереси для співпраці, чи це в Афганістані, чи так звана стратегічна стабільність, угоди щодо контролю за зброєю, протидія змінам клімату”, - зазначив Ентоні Блінкен.

За словами Держсекратаря США, “більш стабільні, прогнозовані відносини з ними були б добрі для нас, для них, і я переконаний, що це було б добре для всього світу”.

Глави зовнішньополітичних відомств США та Росії Ентоні Блінкен та Сергій Лавров зустрілися у Рейк’явіку 19 травня. Їхня розмова тривала майже дві години. Серед інших тем, Блінкен у розмові нагадав про американську стурбованість щодо стягування російських військ до українських кордонів.

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