Блінкен: президент США наголошував на важливості мого візиту до України

Проведення візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва на перших етапах роботи нової адміністрації США відповідає баченню президента США Джо Байдена. Про це держсекретар заявив перебуваючи в Києві.

«Від імені президента Байдена я хочу підтримати Україну, наше міцне партнерство з Україною, відданість незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, - заявив Блінкен під час спільного виходу до преси з українським прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. - Як переконаний президент Байден, для мене дуже важливо було якомога швидше прибути з візитом до України, щоб прямо про це заявити».

Другою метою візиту, заявив Блінкен, є «рішуче вказати на підтримку Україні у розбудові демократії, просуванні реформ, зміцненні інституцій, подоланні корупції а також, зрештою, допомогти отримати ті результати для народу України, які вони мають право очікувати від свого уряду».

Блінкен наголосив на важливості реформ під час зустрічі з українськими парламентарями.

«Ми співпрацюватимемо з представниками українського народу для розбудови процвітаючої і демократичної України», - зауважив Блінкен.

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