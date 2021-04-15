США висилають з країни 10 російських дипломатів

Білий дім повідомив про висилання зі США десяти росіян, які працюють у дипмісії РФ у Вашингтоні. Серед них - "представники російських розвідувальних служб".

Рішення про вислання дипломатів стало частиною широких санкційних заходів проти Кремля за "дії російського уряду та розвідувальних служб проти суверенітету й інтересів США", - йдеться на сайті Білого дому.

"Адміністрація Байдена чітко заявляла, що США прагнуть до стабільних і передбачуваних відносин із Росією. Ми не думаємо, що ми повинні рухатись негативною траєкторією. Проте ми також чітко заявляли - публічно й приватно - що ми захищатимемо наші національні інтереси й змусимо російський уряд заплатити ціну за дії, що мають на меті нашкодити нам", - повідомляє адміністрація американського президента.

У Раді Федерації Росії вже повідомили, що планують "дзеркальну" відповідь.

Востаннє США висилали російських дипломатів у березні 2018 року: 46 працівників посольства у Вашингтоні, 2 - генконсульства у Нью-Йорку та 12 - постійного представництва РФ в ООН, загалом - 60 дипломатів, це стало безпрецедентним кроком. Також тоді закрили генконсульство Росії у Сієтлі.

Ці заходи було прийнято на підтримку Великої Британії за отруєння там колишнього працівника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки. У відповідь Росія оголосила персонами нон ґрата 58 американських дипломатів у Москві, Єкатиринбурзі, а також закрила генконсульство у Санкт-Петербурзі.

А у грудні 2016 року США оголосили персонами нон ґрата 35 російських дипломатів і закрили два об'єкти РФ у Нью-Йорку й Мериленді за втручання Росії у вибори США і нападки на американських дипломатів за кордоном​.

Після того Москва запропонувала Вашингтону скоротити свій дипломатичний і технічний персонал відповідно до кількості російських представників в Америці. Тоді кількість американських працівників у посольстві й консульствах у Росії скоротили на 755 людей - до 455 працівників.

Тим часом, у четвер стало відомо, що Міністерство фінансів США ввело санкції проти п‘ятьох осіб та трьох організацій, пов‘язаних із російською окупацією Криму та порушеннями прав людини проти місцевого населення півострова. Подібні санкції діють з боку ЄС, Великої Британії, Канади та Австралії.

Зокрема, введено заходи обмеження проти людей і компаній, пов'язаних із побудовою Керченського мосту та проведення російської окупації півострова. "Ці санкції накладуть додаткові витрати на Росію за примусову інтеграцію Криму а також привернуть увагу до зловживань, які відбуваються в умовах спроб Росії провести анексію. Сполучені Штати віддані підтримці українського суверенітету: Крим - це Україна", - підкреслили американські посадовці.

Як Голос Америки повідомляв раніше, у четвер мінфін також запровадив нові санкції проти Росії, щоб "обмежити її здатність фінансувати свою діяльність" та "проводити зловмисні дії в кіберсфері".

Зокрема, американським фінансовим установам тепер заборонено купувати на первинному ринку облігації випущені російським центробанком, Міністерством фінансів РФ або Національним фондом РФ після 14 червня 2021 року в рублях, або в іншій валюті. Також американським фінансовим установам заборонено надавати позики в рублях, або в іншій валюті цим трьом установам.

Мінфін також ввів санкції проти шести технологічних компаній, які підтримують діяльність російської розвідки, заявили в американському відомстві.

Російська розвідка, зокрема ФСБ, ГРУ та СВР - вчинила "одні з найбільш небезпечних кібернападів у нещодавній історії, включаючи кібернапад SolarWinds". ФСБ та ГРУ також брали участь в отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального, пояснили у відомстві.

Окремо Міністерство фінансів США зазначило участь ГРУ в застосуванні вірусу NotPetya в Україні а також у проведенні "кібернападів на урядові системи та критичну інфраструктуру в Україні та Грузії, операції зі зламу систем та витоку інформації в США та Франції".

Росія всі звинувачення відкидає.

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