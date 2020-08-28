Японський прем’єр-міністр Сіндзо Абе йде у відставку через стан здоров’я

В Японії повідомляють, що прем’єр-міністр Сіндзо Абе йде з посади через погіршення здоров’я.

Він упродовж років потерпав від хронічної хвороби шлунково-кишкового тракту.

Абе вже полишав посаду прем’єр-міністра у зв’язку з хворобою 2007 року, але згодом нові ліки дали йому можливість повернутися до політичної діяльності і 2012 року стати керівником уряду.

Японська телерадіомовна корпорація NHK вказує, що розмови про можливе ускладнення здоров’я 65-річного прем’єр-міністра посилилися після того, як він двічі за останні два тижні відвідував лікарню.

Сіндзо Абе очолював уряд упродовж 7 років, що є найтривалішим періодом в історії країни, і його термін на чолі лідера урядової Ліберально демократичної партії міг тривати ще один рік.

Головні зусилля Абе на прем’єрській посаді були зосереджені на відновленні зростання економіки - третьої за обсягами у світі та на посиленні військової сили і позицій Японії на світовій арені.

Сіндзо Абе вважають прихильником перегляду пацифістської конституції Японії на тлі посилення могутності Китаю в тихоокеанському регіоні.

Японія змогла тримати епідемію коронавірусу під контролем краще, ніж багато інших країн, але Абе критикували за брак лідерства і низку невдалих кроків на початку епідемії.

Відставка буде причиною для виборів нового лідера Ліберально демократичної партії, який стане прем’єр-міністром.

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