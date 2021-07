Роман Абрамович не є “касиром Путіна”, каже адвокат російського мільярдера в суді

У лондонському суді пролунали заперечення тверджень про російського мільярдера Романа Абрамовича, що підприємець буцімто витрачав частину своїх велетенських фінансових ресурсів в інтересах Кремля.

Адвокат Абрамовича Г’ю Томлінсон назвав наклепницькими твердження, що Абрамович є “касиром Путіна”, яке за словами правника випливає з книги британської журналістки Кетрін Белтон, проти якої російський олігарх подав судовий позов.

Томлінсон у перший день слухань 28 липня сказав про понад двадцять тверджень у книзі, з якими не згоден Абрамович і зокрема відкинув припущення, що придбання мільярдером лондонського футбольного клубу Челсі узгоджувалося з Путіним.

Белтон і видавництво HarperCollins вимушені захищатися у суді від звинувачень у наклепах і неправді, які окрім Абрамовича і ще трьох російських багатіїв висунула також найбільша контрольована російською державою нафтова компанія Роснєфть.

Книга Кетрін Белтон видана 2020 року під назвою “Люди Путіна: Як КДБ повернув собі Росію, а потім пішов у наступ на Захід” (Putin’s People: how the KGB took back Russia and then took on the West) стала результатом багаторічного розслідування журналістки, яка працювала в Росії кореспонденткою газети Financial Times.

Видавництво HarperCollins заявило, що захищатиме себе і підтримуватиме авторку, відстоюючи право публікувати інформацію, що становить інтерес для суспільства.

Книга простежує шлях до влади Володимира Путіна і людей його оточення, багато з яких, як і сам Путін, були службовцями Комітету державної безпеки Радянського Союзу (КДБ), а згодом стали високопосадовцями та багатими підприємцями.

У перший день слухань у Лондоні 28 липня також було повідомлено, що два позивачі - російські підприємці Михайло Фрідман і Петро Авен погодилися владнати свої претензії до видавництва поза судом.

"HarperCollins погоджується змінити текст, щоб вилучити згадки, які стосуються панів Авена та Фрідмана і КДБ (HarperCollins визнає відсутність суттєвих доказів тих тверджень), і просити пробачення за те, що це питання не обговорили з ними до публікації”, - йдеться в заяві.

У зв’язку з книгою Кетрін Белтон також повідомляють про претензії іншого російського підприємця Шалви Чигиринського.

Роснєфть

У четвер 29 липня лондонський суд слухає адвокатів найбільшої російської нафтової компанії Роснєфть.

У поданих до суду документах адвокати компанії стверджують, що заперечують проти тих частин книги, яка дає підстави для висновків, що Роснєфть нечесно перебрала ресурси іншої колись найбільшої приватної російської нафтовою компанії Юкос.

Адвокати російського клієнта відкидають звинувачення стосовно теперішнього керівника Роснєфті Ігоря Сечина, одного з найближчих соратників президента Володимира Путіна.

Представники видавництва HarperCollins наполягають у письмовому поданні, що твердження у книзі стосуються російського уряду і ролі пана Сечина.

Відгуки про книгу

Книга Кетрін Белтон “Люди Путіна: Як КДБ повернув собі Росію а потім перейшов у наступ на Захід” ( Putin’s People: how the KGB took back Russia and then took on the West) отримала багато позитивних оцінок.

В рецензії на американське видання книги газета New York Times заявляє, що результатом багаторічної роботи Кетрін Белтон став "ретельно складений портрет оточення Путіна і становлення того, що вона називає КДБістським капіталізмом - різновидом жорстокого накопичення багатств призначених служити інтересам російської держави".

"Старі методи КДБ були пристосовані до нових часів, у яких Путін, втілюючи націоналістичні ідеї, перейняв дореволюційне імперське минуле", - йдеться в статті.

У рецензіях зокрема вказано, що Кетрін Белтон підкреслює також відповідальність і навіть співучасть Заходу в тому, що сталося в Росії.

В огляді книги в британській газеті Guardian стверджується, що так звані "силовики", які зібралися довкола Путіна, набиралися майстерності, беручи участь в операціях КДБ в останні роки Холодної війни".

"Вони вивчили складні методи відмивання грошей через компанії за кордоном, щоб фінансувати прихильні до Кремля політичні рухи і створили тіньові мережі, які в обхід санкцій передавали в Радянський Союз західні технології. Вони сіяли дезінформацію, щоб дискредитувати західних лідерів, удосконалювали використання компромату для шантажу підприємців і посадовців, налагоджували союзи з терористичними групами та з організованою злочинністю", - читаємо в Guardian.

Сама авторка Кетрін Белтон окремо дякувала ув’язненому російському опозиційному діячеві Олексію Навальному за згадку її книги у документальній стрічці "Палац Путіна", що зібрала в YouTube понад 100 мільйонів переглядів.

