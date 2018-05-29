Абрамович отримав громадянство Ізраїлю, після затримок з британською візою

Роман Абрамович матиме змогу відвідувати Британію на строк до шести місяців після того, як отримає громадянство Ізраїлю, підтвердили в службі прем'єр-міністра Британії, однак, він не матиме права працювати на футбольний клуб «Челсі», перебуваючи в Великобританії, пише DailyMail.

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Російський мільярдер, який володіє маєтком вартістю 125 мільйонів фунтів в лондонському Кенсингтоні, подав запит на громадянство Ізраїлю після затримок в поновленні британської візи.

На Даунінґ стріт відмовились коментувати справу 51-річного олігарха, однак речник Терези Мей підтвердив, що ті, хто має ізраїльський паспорт, можуть відвідувати Великобританію на строк до шести місяців без візи, однак не можуть працювати чи жити в Британії без візи.

В Кремлі вважають, що отримання громадянства Абрамовичем не є важливою подією. «Кремль нічого про це не думає, - сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання преси. – Підприємець отримав ізраїльське громадянство. Що з того? Це його право».

Отримання громадянства зробило Абрамовича, статки якого оцінюються у 11,4 мільярда доларів, найбагатшою людиною Ізраїлю.

Якщо Абрамович оселиться в Ізраїлі, він матиме можливість скористатись з переваг податкового закону 2008 року, який дозволяє громадянам Ізраїлю потягом десяти років не сплачувати податки на доходи, зароблені за кордоном, повідомляє видання.

Джерело, наближене до Абрамовича, повідомило Jerusalem Post, що мільярдер потужно підтримує Ізраїль. «Він має там сім’ю і інвестував до бізнесу, робив доброчинні внески і він певний час хотів формалізувати свої стосунки з цією країною».

За даними The Jerusalem Post, Абрамович також зробив низку внесків до Ізраїлю, включаючи 60 мільйонів доларів на різні медичні програми в Медичному центрі Шеба, 30 мільйонів – до створення об’єкта з нанотехнологій в університеті Тель-Авіва.

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