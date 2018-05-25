Російських олігархів вже не вітають в Британії – The Guardian

Починаючи з 90-х років Великобританія вітала російські гроші, які надходили до країни, коли олігархи купували британські футбольні клуби або вносили свої компанії до лістингу британських бірж. Британські політики радо вітали політичні пожертви і сприяли розвиткові російських доброчинних фондів, пише журналіст The Guardian Олівер Буллоу.

Застереження журналістів та науковців, які вказували на сумнівне походження цих статків, сприймали як "касандр", що попереджають - бійся росіян з дарами прибулих.

Однак, ситуація змінилась цього року, після отруєння колишнього шпигуна Скрипаля та його доньки Юлії, наголошує видання. «Тим, хто хоче нам зашкодити, моє послання просте: вам тут не раді, заявила Тереза Мей в парламенті 14 березня. – Для цих людей, їх грошей немає місця в нашій країні».

За даними статистичної служби Великобританії, на кінець 2016 року росіяни мали 25,5 мільярда фунтів інвестицій у Великобританії. Ця сума не є дуже великою. Наприклад, інвестори з Фінляндії мають вдвічі більше інвестицій у Великобританії, наголошує дослідник, наполягаючи, що справжня цифра може бути набагато більше.

Одним поясненням низької офіційної оцінки статків росіян у Британії є те, що російські гроші надходять з інших країн, таких як Кіпр, або Багами. Також, протягом останніх десяти років росіяни вклали 68 мільярдів фунтів до Британських території, включаючи Віргінські острови, Ґібралтар та інші. За оцінками Deutsche Bank 2015 року, росіяни приховано тримають 67.5 мільярда фунтів у Британії.

Свідченням більшої уваги британських політиків до російських олігархів можуть бути і повідомлення, що з'явились цього тижня про те, що російський олігарх і власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович має складнощі з поновленням британської візи.

Спостерігачі зазначають, що, можливо, Британія застосовує новий підхід до російських грошей, вимагаючи перевірки статків навіть найбагатших і навіть тоді, коли немає очевидних свідчень корупції.

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