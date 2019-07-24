Син Байдена і адвокат Трампа: Україна знову у центрі уваги американської преси

Україна знову потрапила у центр уваги американської преси.

Цього тижня газета "The Washington Post" вийшла із статтею під заголовком "На посаді віце-президента Байден сказав, що Україна має підвищити видобуток газу. Потім його син отримав роботу в українській газовидобувній компанії".

Тепер робота Хантера Байдена в правлінні Burisma Holdings стала проблемою для (передвиборчої,– ред.) кампанії батька

​У матеріалі йдеться про можливий конфлікт інтересів, який виник після того, як син екс-віце-президента США Джо Байдена Хантер зайняв керівну посаду у найбільшій приватній газовидобувній компанії в Україні Burisma Holdings.

"Байден запропонував США допомогу Україні для збільшення видобутку газу на користь українській енергетиці. Тепер робота Хантера Байдена в правлінні Burisma Holdings стала проблемою для (передвиборчої,– ред.) кампанії батька і стає приводом для нападів з боку президента Трампа і його союзників", – йдеться у статті.

Інше американське видання BuzzFeed того самого дня, 22 липня, випустило статтю про неофіційні зв'язки оточення Трампа із українськими високосадовцями.

"Два неофіційних посланця, які безпосередньо підпорядковуються особистому адвокату Дональда Трампа, провели кампанію зі встановлення контактів, аби дискредитувати суперників президента і підірвати розслідування, проведене спеціальним прокурором Мюллером стосовно втручання Росії у вибори в США", – пишуть у "BuzzFeed.

Парнас і Фруман бачилися із вищим керівництвом України, а також організовували зустрічі з адвокатом Трампа Руді Джуліані.

У матеріалі іде мова про Льва Парнаса і Ігора Фрумана, які, за словами журналістів видання, вклали сотні тисяч доларів у кампанії кандидатів від Республіканської партії США і неодноразово обідали із Президентом США. За твердженнями BuzzFeed, Парнас і Фруман бачилися із вищим керівництвом України, а також організовували зустрічі із адвокатом Трампа Руді Джуліані, коли вони збирали інформацію для використання під час президентської кампанії 2020 року.

Вже до весни 2019 року намагання Парнаса і Фрумана отримати прихильність влади в Україні стали каменем спотикання. "Їм потрібно було знайти спосіб як дістатися до Зеленського. І вони націлилися на українського олігарха Коломойського", – говориться у статті.

Парнас і Фруман полетіли в Ізраїль, аби зустрітися із Коломойським. У інтерв'ю олігарх запевнив, що попередньо вони домовлялися говорити про бізнес, але метою зустрічі було зовсім інше. А саме – організація аудієнції із Зеленським.

У травні Джуліані планував поїздку в Київ, проте скасував свої плани, пояснивши, що він дізнався "про ворогів Трампа у команді Зеленського".

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