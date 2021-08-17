Блінкен провів розмови щодо Афганістану з Боррелем, Столтенбергом, Чавушоглу, та Раабом

Державний секретар США Блінкен провів окремі телефонні розмови з високим представником Євросоюзу, віце-президентом Європейської комісії Жозепом Боррелем, генсеком НАТО Столтенбергом, міністром закордонних справ Туреччини Чавушоглу, та міністром закордонних справ Великобританії Раабом. Відповідне повідомлення розміщено на сайті Державного департаменту США.

Як повідомляється, темою розмов стали ситуація в Афганістані та зусилля сторін щодо повернення громадян та допомоги уразливим афганцям.

"Державний секретар висловив глибоку вдячність за зусилля ЄС, НАТО, Туреччини, та Великобританії в Афганістані", - відзначає Держдеп.

Раніше генеральний секретар НАТО, що таліби повинні запобігти перетворенню Афганістану в розсадник тероризму.

"Ті, хто зараз приходить до влади, несуть відповідальність за те, щоб міжнародні терористи не закріпилася в країні", - сказав він журналістам в Брюсселі.

У статті використано матеріали Reuters.

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