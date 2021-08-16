Байден: Китай та Росія дуже хотіли б, щоб ми нескінченно витрачали мільярдні ресурси на стабілізацію Афганістану

Президент США Джо Байден заявив про непохитність своєї позиції щодо виведення американських військ з Афганістану. Про це Байден заявив у понеділок у своєму зверненні до країни з приводу ситуації в Афганістані. Він наголосив, що США озброїли та підтримували чисельно потужні збройні сили в Афганістані, але нездатні воювати за них.

"Я глибоко переконаний, що невірно наказувати американським військовим іти вперед, коли власні збройні сили Афганістану цього не роблять", - заявив президент США.

Байден відзначив, що продовження присутності військових США у країні не змінило би ситуацію.

Звертаючись до прихильників продовження військової присутності в Афганістані, Байден поставив запитання: "Скільки ще поколінь американських доньок та синів ви хочете, щоб я надіслав воювати у громадянській війні в Афганістані, коли це не роблять афганські військові? Скільки ще життів, американських життів, це варто? Скільки ще нескінчених рядів надгробків на Арлінгтонському національному цвинтарі?".

"Для мене відповідь очевидна. Я не буду повторювати помилки, які ми зробили у минулому", - заявив Байден.

Президент США наголосив, що Вашингтон буде надалі підтримувати афганський народ гуманітарно, дипломатично та за допомогою міжнародного впливу.

"Ми будемо надалі виступати за базові права афганського народу, жінок та дівчат, так само, як ми це робимо в усьому світі", - заявив Байден.

На думку президента, продовження присутності США в Афганістані грало би на руку Китаю та Росії.

"Наші реальні стратегічні конкуренти Китай та Росія дуже хотіли б, щоб ми надалі нескінченно витрачали мільярдні ресурси та спрямовували нашу увагу на стабілізацію Афганістану", - відзначив президент США.

Байден відзначив, що президент Афганістану Гані відкинув пораду Байдена вести перемовини з Талібаном і наголошував на тому, що афганські військові дадуть відсіч бойовиками. "Очевидно він помилився", - сказав Байден.

Байден відзначив, що тривалий час наголошував, що метою Вашингтона у країні було попередження терористичної загрози для Сполучених Штатів Америки, а не побудова держави та створення демократії.

Президент США наголосив на тому, що терористична загроза для Америки нині не локалізована в Афганистані, і що Вашингтон здатен ефективно боротись із такими загрозами без розміщення військових у відповідних країнах.

Байден також наголосив, що США повідомили Талібан, що у разі його нападу на американських службовців або зриву операцій, Вашингтон вдасться до швидкої та рішучої відповіді.

Президент США також описав роль американських військових, які прибули до Афганістану.

"Наша нинішня військова місія буде короткою за часом та обмеженою за цілями та зосереджена на поставлених завданнях: евакуювати наших людей та наших союзників якомога швидше. Щойно ми завершимо цю місію, ми закінчимо виведення військ та найдовшу війну в історії США після 20 довгих років кровопролиття", - заявив Байден.

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