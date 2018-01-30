Афганський Талібан різко відповів на заяву Трампа про відмову від мирних переговорів

Відкинення президентом Трампом можливості вести мирні переговори з Талібаном в Афганістані викликало рішучу реакцію з боку цього угруповання. Тимчасом афганські мусульманські духівники виступають проти продовження військових дій для закінчення збройного конфлікту.

«Ми завжди твердили, що питання війни і миру залежить не від кабульського режиму, але він американських окупантів, і недавня заява Трампа робить це очевидним», заявив у вівторок представник Талібану Забігулла Муджагід.

Президент Трамп виключив переговори з екстремістським угрупованням і обіцяв «знищити» бойовиків після хвилі терористичних атак у столиці Афганістану Кабулі, в результаті яких загинули сотні людей.

«Вони вбивають людей на ліво і на право. Невиннні люди гинуть на ліво і на право», сказав Трамп делегації США в Раді Безпеки ООН під час зустрічі в Білому домі.

«Отже ми не хочемо розмовляти з Талібаном. Може прийде час, але це не буде тепер, сказав американський президент, натякаючи про те, що масштабніша військова операція проти Талібану неминуча.

У письмовій заяві, переданій засобам масової інформації, представник бойовиків сказав, що Трамп і його прихильники війни повинні сподіватися саме такої реакції, а не «троянд» від Талібану.

«Війна лише зробить відплатні хвилі джихаду більш насильницькими і на багато разів збільшить людські й фінансові втрати серед американських військ», сказав Муджагід.

Проте представник президента Афганістану Ашраф Гані не підтримав ідеї Трампа про відкинення переговорів з бойовиками. Шах Гуссейн Муртазаві заявив «Голосу Америки», що афганський уряд вдасться до всіх можливих засобів, щоб запобігти терористичним атакам.

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