Вибух у дипломатичному районі Кабула: 90 загиблих

Начинений вибухівкою автомобіль вибухнув у середу в дипломатичному районі афганської столиці



В результаті потужного вибуху, що прогримів в середу в дипломатичному районі Кабула, щонайменше 90 людей загинули, більше 350 отримали поранення. За даними влади, серед жертв є багато жінок і дітей.



Представник Міністерства охорони здоров'я Афганістану підтвердив число жертв у розмові з «Голосом Америки», зазначивши, що кількість загиблих може зрости бо, як передбачають, чимало людей залишаються під завалами будівель, зруйнованих вибухом.



Начинений вибухівкою автомобіль вибухнув недалеко від президентського палацу і посольства Німеччини.

Відповідальності за атаку ніхто на себе поки що не взяв.

Атака сталася у час так званого щорічного «весняного наступу» талібів.

Дивіться також: Вирішувати реальні проблеми нацбезпеки вчаться студенти Стенфорда