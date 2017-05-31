Вибух у дипломатичному районі Кабула: 90 загиблих

Начинений вибухівкою автомобіль вибухнув у середу в дипломатичному районі афганської столиці
В результаті потужного вибуху, що прогримів в середу в дипломатичному районі Кабула, щонайменше 90 людей загинули, більше 350 отримали поранення. За даними влади, серед жертв є багато жінок і дітей.
Представник Міністерства охорони здоров'я Афганістану підтвердив число жертв у розмові з «Голосом Америки», зазначивши, що кількість загиблих може зрости бо, як передбачають, чимало людей залишаються під завалами будівель, зруйнованих вибухом.
Начинений вибухівкою автомобіль вибухнув недалеко від президентського палацу і посольства Німеччини.
Відповідальності за атаку ніхто на себе поки що не взяв.
Атака сталася у час так званого щорічного «весняного наступу» талібів.
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