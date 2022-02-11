Мільярди доларів з Афганістану, заморожених у США, підуть на компенсації жертвам 9/11 - ЗМІ 

Президент США Джо Байден планує підписати наказ про розподілення 7 мільярдів доларів коштів Афганістану, заморожених у США минулого серпня, коли Талібан захопив контроль над Афганістаном. Про це першим з посиланням на джерела в адміністрації США, повідомило The New York Times.

Половину коштів може бути спрямовано на компенсації жертвам терористичного акту 9/11 у США, іншу половину - на фінансування програм гуманітарної допомоги країні.

Раніше суд у США виніс рішення про, що жертви теракту 9/11 мають право на компенсацію від Талібану обсягом 7 мільярдів доларів. Після захоплення влади в країні талібами, юристи родичів жертв теракту звернулись до уряду із запитом про використання коштів Афганістану, заморожених на рахунках США, для виплати компенсацій.

Талібан неодноразово закликав країни Заходу розблокувати приблизно 9 млрд доларів резервів Афганістану.

"Гроші належать афганській нації. Просто віддайте нам наші гроші, - заявляв у жовтні 2021 року в коментарі Reuters Ахмад Хакмал, речник Міністерства фінансів уряду, який сформували в Афганістані таліби. - Замороження грошей неетичне і суперечить міжнародному праву та цінностям". В коментарі Reuters він сказав, що Талібан поважатиме права людини, крім ЛГБТ+ і дозволить жінкам навчатись.

США та інші європейські країни, де центробанк Афганістану зберігав свої валютні резерви, заморозили ці кошти після приходу Талібану до влади в країні. В США Талібан перебуває в санкційному переліку. Міжнародний валютний фонд також припинив допомогу країні, через нелегітимність владного режиму.