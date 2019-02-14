Аеробус зупинить виробництво найбільших пасажирських авіалайнерів А380

Європейська авіабудівна компанія Аеробус повідомила, що через брак замовлень з 2021 року припинить виробництво найбільших у світі пасажирських реактивних літаків А380.

A380 є не лише видатним інженерним та промисловим досягненням. Пасажири по всьому світу люблять літати цими чудовими літаками. Тому сьогоднішнє оголошення для нас болісне...

Авіалайнери А380, які можуть перевозити понад 500 пасажирів, почали польоти майже 10 років тому, але їх купували небагато авіакомпаній, і найбільшим клієнтом був перевізник Емірати - Emirates.

Але Емірати тепер вирішили зменшити замовлення А380 зі 162 до 123 одиниць, а інші особливо менші перевізники і раніше не поспішали купувати порівняно дорогі велетенські літаки.

Компанія Емірати каже, що пасажирам дуже подобаються літаки А380, особливо подорожувальникам першого класу, які можуть використовувати просторі салони з кріслами - ліжками.

Деякі такі авіалайнери облаштовані барами, крамницями та душовими кабінами.

Рішення називають поразкою для компанії Аеробус, зі штаб-квартирою у французькому місті Тулуза, і можливою перемогою для стратегії головного конкурента - американської фірми Боїнґ - Boeing.

В Аеробус сподівалися, що марка А380 замінить на ринку дещо менший Боїнґ - 747, пасажирську версію якого припинили виробляти два роки тому, але далі випускають як вантажний літак.

Попри загрозу втрати понад трьох тисяч робочих місць на заводах європейського авіавиробника і можливих збитків на понад 500 мільйонів доларів, літаки Аеробуса користуються попитом, і минулий рік компанія закінчила з чистим прибутком - 3,1 мільярда євро.

Представники галузі вважають, що авіаперевізники зараз віддають перевагу не найбільшим, а більш економним містким пасажирським літакам з широким корпусом.

Дивіться також: Росія мусить вивести війська зі сходу України та Криму - це єдиний прийнятний результат, - США в ООН







