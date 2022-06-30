Оперативна група США та союзників конфіскувала активи російських олігархів на суму понад 30 мільярдів доларів. Куди підуть ці гроші?

Багатонаціональна оперативна група, створена в березні в рамках зусиль Заходу змусити Росію припинити вторгнення в Україну, каже, що вона заблокувала або вилучила активи на суму понад 30 мільярдів доларів, що належать російським олігархам.

На додаток до конфіскації розкішних яхт, літаків, особняків та інших активів, що належать союзникам президента Росії Володимира Путіна, оперативна група, відома як РЕПО, каже, що заморозила близько 300 мільярдів доларів у резервах російського Центрального банку.

«Робота РЕПО ще не завершена», — йдеться в спільній заяві групи, оприлюдненій у середу. «Найближчими місяцями учасники РЕПО продовжуватимуть відстежувати активи, які перебувають під санкціями Росії, і не дозволятимуть росіянам, які потрапили під санкції, підривати заходи, спільно запроваджені учасниками РЕПО».

16 березня Міністерство юстиції та фінансів США запустило РЕПО (російські еліти, проксі та олігархи) у рамках широких міжнародних санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Крім Сполучених Штатів, її членами є Австралія, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Європейська комісія. Учасники РЕПО працюють разом, щоб розслідувати та переслідувати союзників Путіна і конфіскувати їхні активи.

На додаток до РЕПО, Міністерство юстиції США створило для цієї мети міжвідомчу робочу групу під назвою KleptoCapture, тоді як Європейська комісія створила власну робочу групу Freeze and Seize для забезпечення виконання міжнародних санкцій проти Росії.

На сьогодні зусилля оперативної групи KleptoCapture призвели до конфіскацій значних активів.

У квітні влада Іспанії, діючи за запитом Міністерства юстиції, арештувала супер-яхту вартістю 90 мільйонів доларів, яка належить російському мільярдеру Віктору Вексельбергу.

У травні правоохоронні органи Фіджі конфіскували яхту вартістю 300 мільйонів доларів, що належить іншому російському олігарху, який потрапив під санкції, Сулейману Керімову. 106-метрова розкішна яхта Амадеа прибула до затоки Сан-Дієго в понеділок, повідомило Міністерство юстиції.

Понад 1000 осіб потрапили під санкції

З початку війни в Україні США та Європейський Союз запровадили санкції проти сотень російських організацій і понад 1000 росіян. Останнім кроком у вівторок Міністерство фінансів оголосило про санкції проти 70 російських організацій, багато з яких вважаються критично важливими для обороноздатності Росії, і 29 росіян.

Це доповнюється забороною США на імпорт російської нафти та нещодавно запровадженим ембарго на імпорт золота з Росії — каральними заходами, спрямованими на те, щоб позбавити Москву коштів для ведення війни з Україною.

"Ми продовжуємо збільшувати вартість війни Росії", - заявили члени РЕПО. «Ми як і раніше віддані повному запровадженню та виконанню наших економічних і фінансових санкцій і залишаємося пильними щодо ухилення від санкцій та їх обходу».

Тим часом США та їхні західні союзники обговорюють, що робити із замороженими російськими активами.

Хоча левова частка заморожених резервів Центрального банку Росії на 300 мільярдів доларів зберігається в європейських банках, десятки мільярдів знаходяться в США.

Український уряд каже, що хоче їх використати на післявоєнне відновлення. Минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що вартість відновлення економіки та інфраструктури його країни може сягнути 600 мільярдів доларів, і зажадав від Росії відшкодування воєнних дій.

Кілька європейських країн, зокрема Литва та Естонія, підтримали заклик України передати Україні конфісковані російські активи.

Але адміністрація президента Джо Байдена була більш обережною щодо того, чи слід передати резерви російського Центрального банку Україні.

Натомість Міністерство юстиції звернулося до Конгресу з проханням розширити повноваження конфіскувати російські активи та перевести частину доходів в Україну.

У квітні Палата представників США прийняла законопроект, який «заохочуватиме використання санкційних російських активів для допомоги у відбудові України», за словами члена Демократичної партії Тома Маліновського, який виступив автором законопроекту. Сенатська версія законопроекту зараз перебуває у профільному комітеті та ще не розглядалася повним складом палати.