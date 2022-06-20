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Німеччина вперше конфіскувала майно російського депутата, що голосував за визнання незалежності ДНР та ЛНР - ЗМІ
Прокуратура Мюнхена та Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини конфіскували три квартири, які належали депутату російської Думи та його дружині, - повідомляють німецькі ЗМІ.
Зокрема мюнхенське видання Abenzeitung-Muenchen пише, що це перший випадок застосування санкцій у німецькій практиці.
За юридичним висновком прокуратури, конфіскація можлива через те, що обвинувачений є депутатом Державної Думи, який проголосував у російському парламенті за резолюцію, що закликала президента Росії Володимира Путіна визнати райони у східній Україні, захоплені російськими військами, незалежними державами – Донецькою та Луганською народними республіками.
За повідомленнями німецьких ЗМІ, конфісковані три приватні квартири, що належали санкціонованому депутату Думи Л. та його дружині К. За даними слідства, також вилучено і банківський рахунок, на який надходила орендна плата у 3,5 тисяч євро на місяць. Дві квартири були у власності цього депутата, і третя – лише на ім’я дружини, яка також підпадає під дію санкцій.
Як пише часопис Spiegel, у лютому ЄС включив Л. разом із сотнями інших депутатів Думи до свого санкційного списку. Згідно з основним регламентом ЄС, особи зі списку не можуть мати у своєму розпорядженні жодних коштів чи економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, а також не отримувати від них вигод.
Газета Zueddeutsche Zeitung повідомляє, що йдеться про депутата від Комуністичної партії. Інші ЗМІ уточнюють, що депутату Л. 49 років.
На офіційному сайті Комуністичної партії Росії є лише один депутат, який 1972 року народження і чиє прізвище починається на Л, це Лябіхов Роман Михайлович, народжений у Сєвєродвінську Архангельської області. До обрання до російського парламенту у 2020 році був крупним девелопером у Москві та Московській області. На сайті Московської міської Думи, куди він балотувався у 2014 році, є його декларація, де вказано, що в нього є квартири в Мюнхені.
Депутат і його дружина перебувають під додатковим розслідуванням німецької влади за порушення санкцій у кількох інших випадках, повідомляють ЗМІ з посиланням на інформацію прокуратури.
Раніше Голос Америки повідомляв, що уряд США видав ордер на арешт супер'яхти російського олігарха Amadea вартістю 300 мільйонів доларів, що прибула на Гаваї.
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США прийняли 30 тисяч біженців з України від кінця лютого - Держсекретар Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен у заяві з нагоди Всесвітнього Дня біженців сказав, що нинішні гуманітарна криза стала причиною найбільшої кількості біженців в історії. Заяву глави зовнішньополітичного відомства США оприлюднили на сайті Держдепу у понеділок, 20 червня.
Найбільша в історії кількість біженців
“У цей Всесвітній день біженців ми визнаємо безпрецедентну гуманітарну кризу в усьому світі, що призвела до найбільшої кількості біженців в історії. Минулого місяця ми досягли трагічної віхи – понад 100 мільйонів людей, вимушено переміщених у всьому світі”, - сказав Блінкен.
"Агресивна війна російського уряду в Україні лише загострила цю кризу, змусивши близько 6 мільйонів людей в Україні втікати в сусідні країни, де уряди та громадяни продемонстрували надзвичайну щедрість", - заявив Держсекретар США у відео-зверненні з нагоди Всесвітнього Дня біженців.
Блінкен згадав про обіцянку президента Байдена прийняти у США близько 100 тисяч українських біженців.
"З них приблизно 30 тисяч вже прибули у США від кінця лютого", - заявив Ентоні Блінкен.
Зусилля американської дипломатії
За словами дипломата, США в цьому питанні допомагають як гуманітарною підтримкою, так і через дипломатію та надання людям притулку.
"Ми збільшили річний ліміт прийому біженців до 125 тисяч людей, порівняно з історично низьким рівнем у 15 тисяч кілька років тому. Ми беремо на роботу більше працівників, які обробляють документи та приймають біженців. З січня 2021 року ми збільшили кількість персоналу у Центрі з підтримки переселення на понад 50% і розширили кількість місцевих партнерів із переселення, з якими ми працюємо. Ми використовуємо нові можливості із відео-конференцій, щоб проводити співбесіди на відстані з тими, хто подає заявку із важкодоступних місць. Ми також використовуємо переваги новітніх технологій, щоб зменшити час безпекової перевірки", - сказав Держсекретар Блінкен.
Головний дипломат США закликав світову спільноту долучитись до підтримки потреб біженців і збільшити допомогу.
Ентоні Блінкен: “Сполучені Штати є найбільшим у світі донором гуманітарної допомоги, надавши за 2021 фінансовий рік гуманітарки на понад 13 мільярдів доларів тим, хто її потребує. Потреби значні, і ми закликаємо донорську спільноту збільшити внески, щоб задовольнити потреби біженців та інших вразливих груп населення по всьому світу”.
Відзначення Всесвітнього дня біженців ініціювало Агентство ООН у справах біженців. Цьогорічна тема Дня біженців: ”Хто б не був. Де б не було. Коли б не було. Кожен має право на безпеку”.
Як повідомляв "Голос Америки", напередодні США виділили додатково на гуманітарні потреби України 225 мільйонів доларів. Ці кошти, серед іншого, спрямують на продовольчу допомогу людям, а також на доставку питної води, предметів санітарії та гігієни, медичних товарів першої необхідності, підтримку з житлом.
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"Будинок горів як смолоскип. Люди викидалися з вікон", маріупольці про життя під окупацією РФ
Вони тікали з Маріуполя з дітьми на руках, буквально під кулями росіян. Їх маму поховали у дворі зруйнованого будинку, а дитині допомагав засинати, під вибухи ракет, домашній улюбленець, кролик. Лише з часом вони стали спокійно спати. Історії біженців з Маріуполя особливо трагічні. Омелян Ощудляк та Юрій Данкевич зустрілися у Рівному з родиною Маріупольців, яким вдалося вибратись із охопленого війною міста.
Попри те, що кілька десятків працівників отримали повістки в армію, ремонтний цех в місті Рівне не зупиняє роботу. Нині до міста прибувають вимушені переселенці із окупованих російськими військовими територій. Частина з них влаштовується на роботу на Рівневодоканал, який є одним із найбільших комунальних підприємств у місті.
"Переселенці – це скрізь люди з важкою історією. Але люди з Маріуполя – у них своя історія, у всіх. [...]. Такого як у Маріуполі немає ніде".Людмила Кудряшова, вимушена, внутрішня переселенка із Маріуполя.
"Географія людей, які приїхали до нас в Рівне, вражає: це Харків, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Рубіжне. Люди втікали від війни. Ми розуміємо, що там гаряче, ідуть бойові дії. Ми радо запрошуємо і приймаємо у свій колектив. В нас є 5-ро людей внутрішньо переміщених, які зайняли посади на нашому підприємстві. Це дійсно спеціалісти високого фаху", - ділиться із Голосом Америки Андрій Карауш, директор комунального підприємства Рівневодоканал.
Максим Кудряшов, раніше працював на промислових заводах-гігантах у Маріуполі. Нині його родина була вимушена переїхати у Рівне і починати нове життя. Тут Максим керує механічною майстернею.
"З’явились нормальні сни. Бо цей місяць кожної ночі снилося, ніби кудись втікаєш. Коли нема роботи, нема дому, виїхав із сім'єю – не розумієш, що робити. Здається, що життя обірвалось", - ділиться Максим із Голосом Америки.
За словами Максима переїхавши у Рівне, він щодня покращує володіння українською мовою. Разом з дружиною Людмилою, семирічною донькою Лізою і кроликом Крошиком вони пережили місяць російської окупації. "Постійно відчуття було, ніби ось-ось і…все", - ділиться Максим.
“Перший ракетний удар у наш будинок стався 3-го березня. Дитина була дуже перелякана. Потім ці удари тривали 24/7: фосфорні бомби, касетні бомби. Після цього вуличні бої, працювали снайпери. Було дуже страшно. Кролик, допомагав нашій дитині. Ми одягали їй Bluetooth-навушники, щоб вона не чула вибухів, давали їй кролика і вона ховалася разом із ним в кутку та накривалася ковдрою. Спочатку ми так пересиджували. Пізніше те саме відбувалося у підвалі”, - розпоівдає дружина Максима, Людмила.
"Багатоповерхівка починала швидко горіти, – навпроти нас будинок був, і люди не встигали вибігати. Вони з 9, 8, 7-го поверхів падали з криками. Викидалися з вікон, бо вони горіли. У нас перед очима. І допомогти їм було неможливо. Будинок починав горіти як смолоскип".Людмила Кудряшова, вимушена внутрішня переселенка із Маріуполя
Як розповідає сім’я Максима, кролика вдалось врятувати із палаючого будинку. Домашній улюбленець пересидів на руках усі блокпости, коли родина виїжджала з міста у напрямку Бердянська та Запоріжжя.
"У будинках навпроти вже сиділи російські військові. Наше авто було з білими стрічками, і на ньому величезними літерами було написано «Діти». Також було видно, що я несу дитину, але вони все одно стріляли у мене. Це було страшно. Ми падали на землю. Ми повзли. Люди виїжджали на свій страх та ризик. Жодного коридору в місті небуло. Ніколи…", - ділиться пережитим Людмила Кудряшова. "Навпочіпки йшли до машини. Стріляли… Незважаючи на те, що ти – цивільний, у тебе маленька дитина. Принаймні була надія, що нарешті проскочимо", - додає її чоловік, Максим.
Сім’я залишалася в Маріуполі через важкохвору мамти Людмили, яка потребувала постійного догляду. За словами Кудряшових, вони наважились на тяжке рішення покинути місто, коли зрозуміли, що їхній житловий квартал прицільно знищують, будинок за будинком.
"Були червоні цятки – попадання в будинок. Багатоповерхівка починала швидко горіти, – навпроти нас будинок був, і люди не встигали вибігати. Вони з 9,8,7-го поверхів падали з криками. Викидалися з вікон, бо вони горіли. У нас перед очима. І допомогти їм було неможливо. Будинок починав горіти як смолоскип. Жінка готувала їсти з дитиною – під'їхав танк, снарядом розбомбив цю сітку, де вони готували. На очах 4-річної дівчинки вбило матір, її просто на шматки розірвало. І таких випадків було дуже багато", - преказує Людмила Кудряшова.
За словами сім'ї, донька Ліза, хворіє на астму, що ускладнювало необхідність ховатися у підвалі. Після переїзду в Рівне, дівчинка мріє повернутися до школи і далі вести свій youtube-канал, який розпочала за чотири дні до війни. А її мати Людмила нині шукає роботу. До російського нападу на Мріуполь вона працювала перекладачкою з англійської.
"Переселенці – це скрізь люди з важкою історією. Але люди з Маріуполя – у них своя історія, у всіх. І вона завжди відрізнятиметься від історій інших людей. Навіть там, де бомбардують. Такого як в Маріуполі немає ніде. Мама у нас там померла у місті – її на подвір'ї поховали. Згодом, від сусідів, які залишилися у підвалах, ми дізналися, що розгортали ці поховання і тіла спалювали. Тобто вони самі вбивають людей, а потім починають це все...Я не розумію, що там відбувається", - ділиться Людмила Кудряшова.
Як розповідають Кудряшови, велика частина їхнього минулого життя була зруйнована, про мирне місто Маріуполь нині залишаються тільки спогади.
"Рік тому почав захоплюватися грою на піаніно – купив синтезатор. Склав одну мелодію – назвав її «Музикою моря». Наклав відео нашого Азовського моря, з пірсу. Коли почалася війна все згоріло, все було зруйноване, і це відео стало як прощання з містом. Інколи переглядаю. Згадую як було", - розповів Голосу Америки Максим Кудряшов, переселенець з Маріуполя.
Раніше, верховний комісарка ООН з прав людини представила картину того, що сталося з лютого по кінець квітня в Маріуполі, і назвала місто найсмертоноснішим місцем в Україні.
Дивіться також: У місцевому центрі "Вікно в Америку" м. Дніпро, для дітей-переселенців організували курси англійської мови.
- Голос Америки
Тікали з дітьми на руках, буквально під кулями росіян: історія родини маріупольців, яким вдалося вибратися. Відео
Вони тікали з Маріуполя з дітьми на руках, буквально під кулями росіян. Їх маму поховали у дворі зруйнованого будинку. Їх дитині допомагав засинати під вибухи ракет та бомб, кролик. Лише з часом вони стали спокійно спати.
Байден про візит в Україну цього тижня - "малоймовірно"
Президент США Джо Байден заявив, що його візит в Україну під час європейського турне цього тижня є “малоймовірним”.
Заява пролунала у понеділок, 20 червня, у відповідь на питання журналістів “Чи ви ще плануєте поїздку в Україну”?
“Це залежить”, - відповів президент Байден. - “Від багатьох речей, пов’язаних із тим, чи створює це більше труднощів для українців, чи не відволікає від того, що відбувається. Але я зустрічався із Зеленським, спілкуюся з ним три-чотири рази на тиждень”.
Щодо своєї поїздки Європою Джо Байден уточнив: “Я поїду до Німеччини, я їду в Іспанію, збираюся в Ізраїль і в Саудівську Аравію”.
Пізніше журналісти ще раз уточнили щодо України: “То ж не буде відвідин України під час цієї подорожі?”
“Під час цієї поїздки швидше всього ні”, - відповів президент США.
Щодо перспектив України стати членом Європейського Союзу, Байден сказав, що це “дуже ймовірно” станеться.
Президент Джо Байден у Європі має намір взяти участь у саміті “Групи семи” в Німеччині та саміті НАТО в Іспанії. Він є одним з небагатьох лідерів західних країн, який ще не відвідував Україну з часу повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.
Натомість Україну відвідували Державний секретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та Перша леді США Джил Байден.
Як повідомляв "Голос Америки", на саміті НАТО в Мадриді 28-30 червня країни Альянсу мають намір узгодити масштабний пакет допомоги для України. На зустріч зокрема запросили президента України Володимира Зеленського.
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