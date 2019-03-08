Президент Трамп зустрівся з потерпілими від торнадо в Алабамі

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп відвідали штат Алабама, який зазнав значних руйнувань від торнадо цього місяця. 23 особи загинуло через торнадо.

"Важко у це повірити, - президент сказав журналістам, - ви побачили речі, у які складно повірити". Він схвально відгукнувся про роботу губернатора штату Алабама. Кей Айві, сказавши, що вона "провела неймовірну роботу". Він також відзначив зусилля Агентства з надзвичайних ситуацій США FEMA.

Сім'ї постраждалі від торнадо тепло вітали президента, відзначають кореспонденти, які супроводжують Трампа під час подорожі.

"Сім'я в захваті від зустрічі з Трампом. Багато обіймів", - пише кореспондент Washington Post та CNN Джош Доузі.

Журналіст також описав картину руйнувань: "Три смерті в одному домі від торнадо. Матрас віднесло на дерево. Багато руїн куди не глянь. Кортеж проїхав по земляній дорозі, обабіч якої стояли будинки без дахів, однак, люди на подвір'ї вітали і махали плакатами MAGA (гасло передвиборчої кампанії Дональда Трампа "Поверни велич Америці"- ГА)".

Журналістка ABC Рейчел Скотт пише: "Вдягнений в кепку "Трамп 2020" – 81-річний Семмі Сімпсон розчулився, коли говорив мені, наскільки багато для нього значить, що президент Трамп приїхав до його маленького містечка, щоб вшанувати жертв торнадо".

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