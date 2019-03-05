​Четверо дітей загинуло в результаті найсмертельнішого за 6 років торнадо у США

Наймолодшій жертві стихії, яка зачепила штат Алабама, було 6 років, найстаршій – 89. Одна сім'я втратила сім членів. 23 людини загинули в найсмертельнішому торнадо в країні за майже шість років. Ідентифікувати жертв закінчили у вівторок.

Пошуки жертв продовжувалися з використанням важкого обладнання, щоб підняти великі уламки. За словами шерифа, перелік зниклих людей скоротився з дюжини до семи або восьми.

Загинуло четверо дітей, у віці 6, 8, 9 і 10 років. Дев'яносто людей були поранені.

Торнадо зніс будинки на колесах, розміщені серед високих соснових дерев, і розбив їх у невпізнавані груди уламків. Іграшки, одяг, ізоляція, водонагрівачі та шматки металу розкидало по схилах, де дерева були розсічені навпіл.

Це був найсмертельніший торнадо в США з травня 2013 року, коли в результаті смерчу EF5 загинуло 24 людини в штаті Оклахома.

Урядові команди, що вивчали збитки від бурі, підтвердили у вівторок, що не менше 18 торнадо вдарили в неділю в Алабамі, Флориді, Джорджії та Південній Кароліні.

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