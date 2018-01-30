Cеред членів Кабміну Трампа – міністр з українським корінням

У понеділок присягу міністра охорони здоров’я США склав Алекс Ейзар, американець з українсько-ліванським корінням.

Президент Трамп покладає на Ейзара критично важливі завдання – розробити програму подолання опіоїдної кризи в країні та суттєво зменшити вартість ліків для населення у США.

Передозування, в основному опіоїдними медичними препаратами, є головною причиною смертності у Сполучених Штатах серед людей віком до 50 років. А ціни на рецептурні препарати у США вдвічі чи вчетверо вищі за ціни в інших розвинених країнах світу.

50-річний Алекс Ейзар народився в Пенсильванії, і за урядування президента Джорджа Буша-молодшого обіймав посаду заступника міністра охорони здоров’я США.

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