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Лідери ЄС, правозахисники обурені 10-літнім вироком для білоруського нобелівського лауреата Біляцького
Лідери Європейського Союзу, політики та правозахисники висловлюють своє обурення засудженням білоруським судом лауреата Нобелівської премії миру та правозахисника Олеся Біляцького до 10 років ув’язнення. У п’ятницю суд у Білорусі визнав його та ще трьох членів правозахисної організації «Вясна» винними у фінансуванні протестів.
Європейський Союз назвав цей судовий процес «фальсифікацію» та «жорстокими репресіями», якими займається режим Олександра Лукашенка, який придушив протести проти порушень на президентських виборах у 2020 році та кинув за ґрати своїх опонентів або змусив їх покинути Білорусь.
Організація «Вясна», співзасновником якої є Біляцький, відіграла провідну роль у наданні юридичної та фінансової допомоги ув’язненим.
Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики, сказав, що «лауреат Нобелівської премії миру Олесь Біляцький та його колеги були засуджені за політично мотивованими звинуваченнями».
«Вони мають бути негайно звільнені разом з усіма незаконно затриманими незалежними голосами Білорусі», – написав Боррель у Twitter.
Разом з Біляцьким вирок отримали і його колеги – Валентин Стефанович, який отримав дев’ять років та Володимир Лабкович – сім років.
Дмитро Соловйов, четвертий з групи «Вясна», отримав вісім років, але не був присутній у суді.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала суд над правозахисниками «фарсом».
«Мінський режим бореться з громадянським суспільством насильством і ув'язненням. Це така ж щоденна ганьба, як і підтримка Лукашенком війни (президента Росії Володимира) Путіна (в Україні)», – написала вона в Twitter.
60-річний Бяляцький був удостоєний Нобелівської премії в жовтні за свою роботу зі захисту прав людини та демократії в Білорусі, яку західні уряди називають «диктатурою».
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола написала у своїй заяві, що вона «приголомшена» засудженням лауреата Нобелівської премії миру та премії Сахарова, якою Олеся Біляцького нагородив Європейський парламент за правозахисну діяльність, до 10 років ув'язнення.
«Політично вмотивовані рішення щодо Біляцького та активістів руху «Вясна» – це наруга над правосуддям», – написала Мецола у Twitter.
«Я закликаю їх звільнити. Європарламент підтримує вільну Білорусь», – додала вона.
Очільниця американського агентства з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер заявила, що «репресивний режим Лукашенка продовжує намагатися змусити замовкнути тих, хто виступає за права людини та демократію».
«Біляцький і всі політичні в'язні мають бути звільнені», – написала Пауер у Twitter.
Українська правозахисниця, яка разом з Біляцьким отримала минулорічну Нобелівську премію миру, Олександра Матвійчук заявила, що «рішення суду є ганебним».
«Політичні мотиви цієї сфабрикованої справи очевидні. Чекаємо реакції міжнародної спільноти. Тим більше, що режим Лукашенка становить загрозу не лише власним громадянам, а й безпеці всього нашого регіону», – написала Матвійчук у Twitter.
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка перебуває у вигнанні, заявила, що Біляцького та трьох інших активістів засудили несправедливо, назвавши вирок суду «жахливим».
«Винесення вироку сьогодні активістам «Вясна», захисникам прав людини включно з лауреатом Нобелівської премії миру Олесем Біляцьким – просто жахливе. Олесь присвятив своє життя боротьбі проти тиранії. Він справжній герой Білорусі, і його шануватимуть ще довго після того, як про диктатора забудуть», – написала вона в Twitter.
Група «Вясна» у своєму Twitter навела слова білоруської письменниці, лауреатки Нобелівської премії з літератури Світлани Алексієвич, яка сказала, що такі вироки «розчищають шлях до громадянської війни».
«Таке беззаконня, така відсутність будь-якого закону, будь-яких правил життя і суспільства. Це шлях до громадянської війни, і це найстрашніше», – цитують у Twitter слова Алексієвич представники групи «Вясна».
Керівниця Норвезького Нобелівського комітету Беріт Райс-Андерсен назвала засудження Біляцького політично мотивованою "трагедією".
«Справа, вирок проти нього, є трагедією для нього особисто. Але це також свідчить про те, що режим у Білорусі не терпить свободи слова та опозиції», – сказала вона в інтерв’ю в Осло.
Равіна Шамдасані, речниця Верховного комісара ООН з прав людини, повідомила на брифінгу в Женеві, що орган ООН стурбований судовим процесом і «відсутністю справедливого судового розгляду та доступу до незалежної судової системи в Білорусі».
Це, за її словами, поставило правозахисників під загрозу кримінального переслідування за їхню законну діяльність.
За даними ООН, станом на кінець 2022 року щонайменше 1446 осіб, у тому числі 10 дітей, перебували під вартою, проти них порушувалась або все ще порушується кримінальна справа.
Після оголошення про присудження Нобелівської премії миру, в інтерв’ю «Голосу Америки» у жовтні минулого року, біограф Біляцького, журналіст «Радіо Свобода» Валерій Калиновський сказав, що це третій в історій премії випадок, коли її лауреат перебуває в ув’язненні.
«У нього була можливість поїхати десь до Литви, і звідти керувати правозахисним рухом «Весна», який він створив і який очолював в умовах репресивного режиму (президента Білорусі Олександра) Лукашенка. Але він все-таки вирішив залишитися в Білорусі, незважаючи на загрозу потрапити під кримінальне переслідування», – сказав Калиновський.
Він наголосив, що за останнє десятиліття білоруський режим посилив репресії, намагаючись «зруйнувати всю правозахисну спільноту Білорусі, і тому числі і правозахисний центр «Вясна». І тепер вони можуть діяти лише з-за кордону.
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Так, управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на суддів Олену Ленську, Діану Міщенко та Іллю Козлова, спеціального слідчого Андрія Задачіна та Данила Міхєєва, держслужбовців Росії Олега Свіриденка – за їхню причетність до серйозного порушення прав людини проти правозахисника, одного з лідерів опозиції, письменника та історика Володимира Кара-Мурзи.
У результаті застосованих санкцій, все майно та інтереси зазначених осіб у Сполучених Штатах (або у володінні чи під контролем осіб з США) заблоковано. Крім того, блокуються будь-які організації, які належать, прямо чи опосередковано, індивідуально чи в сукупності, 50 або більше відсотками підсанкційним особам.
“Сполучені Штати прагнуть застосувати відчутні та серйозні наслідки до тих, хто вчиняє серйозні порушення прав людини або бере участь у корупції, а також захистити фінансову систему США від зловживань з боку цих самих осіб”, - йдеться на сайті Мінфіну США.
Кара-Мурзу заарештували в Москві у квітні 2022 року за виступи проти загарбницької війни Росії проти України. Приводом для порушення справи та засудження став зокрема виступ політика у Палаті представників США 15 березня 2022 року, під час якого, за словами слідства, Кара-Мурза, "діючи з мотивів політичної ненависті", "свідомо поширив помилкову інформацію" про бомбардування російськими збройними силами житлових районів та цивільної інфраструктури, включаючи пологові будинки, лікарні та школи України, чим "завдав істотної шкоди інтересам Російської Федерації”. Відтоді Кара-Мурзі висунули додаткові політично вмотивовані звинувачення в Кремлі, і зараз йому загрожує понад 35 років ув'язнення, у тому числі “за участь в іноземній організації” та “за державну зраду”.
Уряди та правозахисні організації по всьому світу закликали звільнити Кара-Мурзу.
У травні 2022 року Amnesty International визнала Кара-Мурзу в'язнем сумління.У січні 2022 року Держдепартамент США ініціював кампанію «Without Just Cause», яка закликає до звільнення політв’язнів у всьому світі.
Як повідомлялося раніше, дружина ув'язненого журналіста Євгенія Кара-Мурза у розмові з кореспондентом російської служби Голосу Америки у Вашингтоні сказала, що єдиним способом для Росії “бути в мирі з собою та своїми сусідами – це стати демократією”.
А для "зміни нинішнього режиму Росії на демократію", на її думку, потрібні три умови: перемога України на умовах, коли кожен російський солдат залишить українську територію; посилення санкцій; необхідність того, аби вижили нинішні опозиціонери, які згодом відбудовуватимуть економіку, “покалічену санкціями”.
За словами Кара-Мурзи, рівень масових репресій в Росії – масштабний.
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«Якщо ми дозволимо Росії безкарно робити те, що вона робить в Україні, то це буде сигналом для агресорів усюди, що їм також може все зійти з рук», – держсекретар США Ентоні Блінкен
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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
Сполучені Штати Америки оголосили надання Україні чергового пакету військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що до нього увійдуть здебільшого боєприпаси до установок HIMARS, гаубиць та бойових машин Бредлі, які США надали Україні раніше.
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“Відповідно до повноважень, делегованих президентом Байденом, я дозволяю наше 33-е вилучення американської зброї та обладнання [із запасів США] для України на суму 400 мільйонів доларів. Цей пакет військової допомоги включає більше боєприпасів для HIMARS і гаубиць, які Україна ефективно використовує для свого захисту, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, броньованих транспортних засобів, боєприпаси та підривне спорядження, а також фінансування іншого технічного обслуговування, тренувань та підтримки”, - мовиться в заяві Блінкена.
Як повідомляв Голос Америки, наприкінці лютого США надали Україні понад мільярд двісті мільйонів доларів нової фінансової допомоги, що є першим траншем додаткового пакета прямої бюджетної допомоги, обсягом 9,9 млрд дол., яка надійде Києву у наступні три квартали 2023 року.
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