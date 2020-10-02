Майже 20 000 співробітників Amazon заразились коронавірусом

19 816 з 1,4 мільйона американських співробітників компанії онлайн торгівлі та високих технологій Amazon, що також включає роздрібну мережу Whole Foods, мали позитивний тест на COVID-19. Такі дані компанія оприлюднила після запитів громадський активістів. В Amazon закликали інші великі компанії також оприлюднити дані заражень серед своїх співробітників.

Цей рівень зараження - на 42% менше ніж очікуваний на основі даних про поширення вірусу на території США, пише компанія в своєму блозі від 1 жовтня. В компанії також оголосили амбітну програму зі збільшення тестування співробітників, яка вже включає проведення тисяч тестів щодня і до листопада має бути розширена до 50 000 тестів на день на 650 об‘єктах. Серед інших заходів компанія навела роздачу масок співробітникам, перевірку температури, введення заходів соціального дистанціювання, прибирання з дезінфекцією кожні 90 хвилин, тощо.

За час пандемії, компанії вдалось розширити свій бізнес на тлі зростання попиту на онлайн закупівлі. Статки засновника Amazon, Джеффа Безоса перевищили 200 мільярдів доларів наприкінці серпня, що зробило його найбагатшою людиною за всю історію, відповідно до Індексу мільярдерів Bloomberg.

Впродовж останніх місяців компанія часто наражалась на критику через відмову закривати на карантин складські приміщення а також інші умови праці.

Директорка коаліції неурядових організацій «Атена» Даніа Рахендра назвала компанію «загрозою для громадського здоров’я», пише The Guardian. «Amazon дозволив COVID-19 поширитись своїми об‘єктами як лісовій пожежі, наражаючи на ризик здоров‘я десятків тисяч людей, які працюють на Amazon, а також їхні родини, сусідів та друзів».

Дивіться також: У США заговорили про можливу третю хвилю поширення COVID-19. Відео