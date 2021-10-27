Дощовий ліс Амазонки перетворюється на джерело двоокису вуглецю, попереджає агентство ООН

Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що боротьба зі змінами клімату може бути програна, бо нові дані вказують, що тропічні ліси Амазонки перетворюються з поглинача двоокису вуглецю – області, яка всмоктує CO2 – на джерело вуглекислого газу.

Останній випуск Бюлетеня ВМО щодо парникових газів повідомляє, що викиди вуглекислого газу, метану та закису азоту минулого року вчергове побили рекорди.

Звіт агентства ООН застерігає, що концентрація цих викидів парникових газів в атмосферу є причиною змін клімату. Зазначається, що на вуглекислий газ, найважливіший парниковий газ, припадає приблизно 66 відсотків впливу, що спричиняє потепління клімату.

Генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас каже, що близько половини викидів CO2 століттями залишаються в атмосфері. Він каже, що інша половина поглинається океанами та екосистеми суходолу.

За його словами, неясно, як довго лісові зони, які часто називають легенями Землі, будуть продовжувати діяти як ефективні поглиначі вуглецю.

"Ми вже бачили деякі тривожні ознаки того, що, наприклад, екосистема тропічних лісів Амазонки, яка раніше була основним поглиначем вуглецю, тепер стала джерелом вуглецю, і це викликає тривогу", - сказав Таалас. «Це пов’язано з вирубкою лісів у цьому регіоні, а також змінами місцевого клімату через цю вирубку».

Оксана Тарасова, яка очолює Відділ досліджень атмосфери та довкілля ВМО, каже, що ВМО лише зараз оприлюднює цей новий висновок, бо знадобилося дев'ять років спостережень, щоб зібрати дані вимірювань, необхідних для розуміння змін, що відбуваються. Вона каже, що не весь ліс Амазонки перетворюється з поглинача вуглецю на чистого виробника вуглецю.

"Отже, західна частина Амазонії на даний момент продовжує працювати як поглинач вуглецю. Але ми не знаємо, як довго це буде продовжуватися", - сказала Тарасова. «Ми робимо там вимірювання і відстежуємо що там відбувається. … Я б сказала, що Амазонія, як ціле, є поглиначем, але її потужність істотно зменшена».

Метеорологи кажуть, що учасники переговорів щодо змін клімату, які наступного тижня стартують у Шотландії повинні вжити конкретних заходів і дати конкретні обіцянки щодо скорочення викидів вуглекислого газу.

Вони кажуть, що орієнтація на вуглецевий нейтралітету не зупинить зміни клімату. Вони також попереджають, що світ наближається до підвищення температури на 2,5 градуса за Цельсієм до кінця століття. Це, за їхніми словами, набагато більше, ніж ціль Паризької угоди недопустити зростання температури понад 1,5-2 градуси Цельсія від доіндустріального рівня.

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