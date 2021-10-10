Талібан просить США розморозити фінансові активи Афганістану

Представники «Талібану» закликали Сполучені Штати розморозити резерви Центрального банку Афганістану. Про це стало відомо в суботу від учасників триваючих в Катарі переговорів між Вашингтоном і талібами.

Це перші переговори США віч-на-віч із представниками «Талібану» після виведення з Афганістану американських військ та захоплення талібами влади в цій країні наприкінці серпня.

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ уряду талібів Амір Хан Муттакі, який очолює делегацію «Талібану» на дводенних переговорах, повідомив, що американська сторона пообіцяла підтримати надання афганцям гуманітарної допомоги і вакцини від коронавірусу.

Муттакі додав, що таліби та американці обговорили «відкриття нового розділу» у відносинах між сторонами, які були опонентами впродовж майже 20-річної війни в Афганістані.

«Під час переговорів була підкреслена необхідність встановлення добрих, позитивних відносин на рівноправній основі. Ми підкреслили необхідність розмороження фінансових активів Афганістану, зважаючи на складні обставини, з якими зіткнувся Афганістан», - зазначив Муттакі.

Після того, як таліби захопили владу у Кабулі, США заморозили мільярди доларів в активах афганського Центробанку, які здебільшого зберігаються у Федеральній резервній системі США.

Всесвітній банк і Міжнародний валютний фонд також заблокували фінансову допомогу, яка була запланована на розвиток Афганістану, пояснивши це порушенням прав людини талібами.

За даними Світового банку, відмова США та низки інших міжнародних донорів від фінансування талібів позбавила Афганістан грантів, що покривали 75% державних витрат.

Як наслідок, таліби неспроможні сплачувати нагальні витрати, як то платити зарплату держслужбовцям.

Прихильники талібів заявляють, що дії світової спільноти можуть призвести до економічної кризи в Афганістані, яка може посилити гуманітарну кризу в країні.

«Ми чітко заявили (американцям), що нікому не вигідний нестабільний Афганістан. Тому ніхто не повинен намагатися послабити нинішній уряд Афганістану чи посилити проблеми для афганського народу, який вже зазнає економічних труднощів», - сказав очільник делегації “Талібану” на переговорах зі США Муттакі.

Представники американської делегації поки не надали жодних подробиць переговорів у Каталі. У п'ятницю Держдепартамент підтвердив, що американська делегація братиме участь в дводенних переговорах з талібами, починаючи з суботи.

Повідомляється, що до складу делегації увійшли представники Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та американської розвідки.

У Вашингтоні заявили, що американська делегація наполягатиме на тому, щоб таліби забезпечили безпечну евакуацію з Афганістану громадян США і афганських союзників, які ще залишилися в країні.

Крім того, американці наполягатимуть, щоб таліби виконали раніше дану обіцянку, за якою Афганістан не повинен стати притулком для «Аль-Каїди» та інших терористичних організацій. А також, щоб таліби полегшили доступ гуманітарних організацій в країні для надання допомоги афганському населенню. Про це з посиланням на анонімне джерело в адміністрації США повідомило агентство Reuters.

При цьому представники США підкреслили, що нинішня зустріч не означає, що Вашингтон збирається визнавати уряд «Талібану». Визнання залежатиме від того, чи виконає Талібан вимоги щодо формування інклюзивного уряду і захисту прав жінок і дівчаток.

Муттакі в суботу заявив, що делегація «Талібану» також планує зустрітися в столиці Катару - Досі, з представниками Євросоюзу. Дату проведення цих переговорів він не уточнив.

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