Байден та Моді у спільній заяві зобов'язались гуманітарно допомагати Україні

Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді після зустрічі в Білому домі в четвер, 22 червня, оприлюднили спільну заяву, в якій зобовязались “продовжувати надавати гуманітарну допомогу” Україні та наголосили на важливості поваги до міжнародного порядку.

“Президент Байден і прем’єр-міністр Моді висловили глибоку стурбованість конфліктом в Україні та жалкують через його жахливі й трагічні гуманітарні наслідки. Лідери підкреслили серйозний і зростаючий вплив війни на глобальну економічну систему, включно з продовольчою, паливно-енергетичною безпекою та критично важливими ланцюжками постачань. … Обидві країни також зобов’язуються продовжувати надавати гуманітарну допомогу народу України. Вони закликали поважати міжнародне право, принципи статуту ООН, територіальну цілісність і суверенітет”, - мовиться у спільній заяві лідерів країн, яку оприлюднив Білий дім.

Джо Байден та Нарендра Моді погодились на необхідності “докласти більше зусиль для пом'якшення наслідків війни, особливо в країнах, що розвиваються”.

Крім того, “обидві країни погодилися щодо важливості постконфліктної реконструкції України”, - мовиться в заяві.

"Ми також говорили про наші спільні зусилля щодо пом’якшення гуманітарних трагедій, спричинених жорстокою війною Росії в Україні, та про захист основних принципів суверенітету та територіальної цілісності, закріплених у Статуті ООН", - заявив президент Джо Байден.

"Від самого початку подій в Україні Індія робила наголос на вирішенні суперечки шляхом діалогу та дипломатії", - сказав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

США та Індія у заяві підтвердили, що “потрібно поважати міжнародний порядок, заснований на правилах. Сторони підкреслили, що сучасний світовий порядок побудований на принципах Статуту ООН, міжнародного права, поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав”.

При цьому в заяві не згадується Росія, яку західні країни звинувачують у порушенні світового порядку через вторгнення в Україну.

Як повідомляв Голос Америки, Моді перебуває у США з першим державним візитом. Він заявив, що запрошення його “виявляє активність та життєствердність партнерства між демократіями”.

США прагнуть заручитись підтримкою Індії на тлі зростання напруги у відносинах з Китаєм. Крім того, Вашингтон намагається залучити Індію до підтримки України у війні проти Росії.