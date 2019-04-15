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Україна

Американський бізнес в Україні ​​“хоче передбачуваності"

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Американські підприємці бажають почути від обох кандидатів у президенти, якою буде їх економічна програма у разі обрання

Американські підприємці в Україні бажають почути від обох кандидатів у президенти, якою буде їхня економічна програма у разі обрання. Чи триватиме співпраця з МВФ, як захищатимуть інвестиції, чи будуть продовжуватись реформи, і які? Західні інвестори та представникі ділових кіл вважають, що ці питання кандидати мали б обговорити під час прямих дебатів.

Андрій Гундер
Андрій Гундер

“Бізнес хоче передбачуваності", - заявив президент Американської торгової палати Енді Гундер. Як він сказав, "Бізнес хоче розуміти, чого очікувати, якщо буде або один переможець, або другий. Тому дебати дуже важливі, особливо блок про економічні питання. Прямі іноземні інвестиції – тут дуже багато залежить від особи президента. Він повинен заохочувати їх, щоб інвестували в Україну. Ми хотіли би більше знати про те, що буде, якщо президентом стане пан Зеленський”.

Cоня Соутус
Cоня Соутус

Як додала підприємець із США Соня Соутус, “І народ, і бізнес, і іноземні інвестори мають почути і президента Порошенка, і кандидата Зеленського. Щоб вони могли обмінятися думками, презентувати їхнє бачення того, якою має бути країна наступні п’ять років”.

В'ячеслав Феклін
В'ячеслав Феклін

На передвиборчі дебати очікують і в компанії General Electric. Як сказав гендиректор GE в Україні В’ячеслав Феклін, “Наша компанія та інші компанії почали працювати в Україні. Ми інвестували і плануємо надалі інвестувати в Україну гроші, технології, плануємо створювати робочі місця. Повинні бути певні програми і стратегії від кандидатів. І ми маємо знати, за що голосуємо. Я дуже сподіваюся, що дебати відбудуться”.

На вимоги закону, що вимагає проведення передвиборчих дебатів, посилається керівник інвестиційного фонду Horizon Capital Олена Кошарна.

Олена Кошарна
Олена Кошарна

“Закон каже, що мають бути дебати і люди мають почути обох кандидатів", - сказала пані Кошарна.

За її словами, "Для таких інвесторів, як я, які вклали дуже багато грошей в Україні, для нас дуже важлива стабільність, співпраця із МВФ, макроекономічний розвиток. Важливо продовжити те, що було почато останні п’ять років, і щоб ми бачили швидший темп реформ”.

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