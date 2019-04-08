Брудна виборча кампанія зашкодить майбутньому президенту України - експерт

У протилежному випадку переможець виборів зіткнеться із запитаннями щодо його легітимності та певним опором після останнього туру

Продовження виборчої кампанії в Україні у нинішньому вигляді може негативно вплинути на легітимність переможця, хто б ним не став. На це вказує експерт аналітичного центру Carnegie Балаш Ярабік.

"Виборча кампанія в Україні є брудною та поляризуючою. Певне охолодження відповідало б інтересам обох сторін, особливо інтересам Зеленського, який лідирує. У протилежному випадку переможець виборів зіткнеться із запитаннями щодо його легітимності та певним опором після останнього туру ", - відзначив з даного приводу Балаш Ярабік. Таким чином Ярабік прокоментував появу у соціальних мережах закидів на адресу Зеленського у прихильності до Росії.

Напередодні президент України Петро Порошенко в інтерв'ю назвав небезпекою можливість обрання президентом України людини із наркотичною залежністю. Раніше переможець першого туру президентських виборів в Україні Володимир Зеленський закликав до перевірки кандидатів перед президентськими дебатами на залежність від алкоголю та наркотиків.

Наразі кандидати, схоже, сперечаються щодо дати проведення президентських дебатів. На думку журналіста BBC в Україні Джона Фішера, продовження суперечок щодо дати президентських дебатів грає на руку Зеленському.

"Йому запропонували 14-те квітня для дебатів на стадіоні, але кандидат, комедіант Зеленський, заявляє, що надає перевагу 19-му числу... Якщо наступні 2 тижні буде витрачено на розмови про те, чи відбудуться дебати взагалі - це позитивний результат для Зеленського", - відзначив Фішер у Twitter.

Як повідомляє українське видання "Ліга", у штабі президента України Петра Порошенка заявили, що вважають проведення дебатів між кандидатами 19-го квітня на стадіоні "Олімпійський" надто пізньою датою.

На незвичний характер політичної кампанії перед другим туром виборів звертають увагу численні західні оглядачі. Наприклад, журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер відзначив, що зважаючи на те, як розвивається виборча кампанія в Україні він особисто не здивувався би, якби Зеленський викликав Порошенка позмагатись у кількості підтягувань.

"Ми рухаємося у цьому напрямку", - іронізує Міллер.

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