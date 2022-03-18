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Чому ці американці готові вирушити в Україну. Відео

Чому ці американці готові вирушити в Україну. Відео
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Чому ці американці готові вирушити в Україну. Відео

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Після нападу Росії, до українських дипломатичних установ у США почали приходити бажаючи вирушити в Україну. До консульства у Сан-Франциско у перші кілька днів війни надійшло майже 2 тисячі заявок людей, які готові залишити США заради допомоги Україні. Христина Шевченко дізнавалася хто ці люди.

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