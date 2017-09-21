Спеціальні потреби

Мови
Актуально

Трамп: американські «компанії бачать надзвичайний потенціал» України

  • Голос Америки
Trump meeting with POroshenko

«Було чудово зустрітись з президентом України Петром Порошенком в Нью-Йорку сьогодні», - написав Дональд Трамп у Twitter.

Розпочинаючи зустріч з Порошенком, Дональд Трамп відзначив прогрес, якого досягла Україна за останній час. «Ви досягли справді значного прогресу. Не можна сказати, що в Україні зараз найлегше живеться, але щодня ситуація стає краще і я чую гарні відгуки. Тобто Україна справляється дуже добре», - зазначив президент США Дональд Трамп під час вітального слова.

Президенти відзначили значний прогрес в економічній співпраці між країнами. «Ми значно покращили нашу економічну співпрацю. Хочу навести лише одну цифру – товарообіг між Сполученими Штатами та Україною за сім місяців зріс в два з половиною рази завдяки втіленню наших домовленостей», - зазначив президент України Петро Порошенко.

«Компанії достатньо потужно йдуть зараз до України. Вони бачать там надзвичайний потенціал», - відповів Дональд Трамп, закликавши Порошенка захищати американських інвесторів в США.

Дивіться також: Від кардіомоніторів до автономного житла - 15 стартапів представляють Україну на TechCrunch Disrupt

Від кардіомоніторів до автономного житла - 15 стартапів представляють Україну на TechCrunch Disrupt. Відео
please wait
0:02:16
0:00:00 /0:02:16
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG