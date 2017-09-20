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Час-Тайм: Чи має шанс Порошенко домогтися розміщення миротворців в Україні – пряме включення зі штаб-квартири ООН

Час-Тайм: Чи має шанс Порошенко домогтися розміщення миротворців в Україні – пряме включення зі штаб-квартири ООН
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В ефірі Час-Time: Пряме включення зі штаб-квартири ООН. На засіданні Радбезу ООН Порошенко закликав до якнайшвидшого розміщення на окупованих територіях України миротворчої місії ООН. Порошенко також виступив на засіданні Генеральної Асамблеї. Що світові лідери казали на Генасамблеї про російську агресію та шляхи вирішення конфлікту на Сході України? Подробиці. Технологічна виставка TechCrunch Disrupt у Сан-Франциско: чи вдалося українцям із перших хвилин на конференції зацікавити своїми новинками технологічний світ? – деталі від співорганізатора українського павільйону Ніка Білогорського.

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