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Нема ознак, щоб Україна використовувала американські гроші не за призначенням - Мінфін США
Міністерство фінансів США заявило, що не бачить жодних ознак того, що українці використовували американські кошти не за призначенням.
Відомство має намір тісно співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції. Заява американського Мінфіну пролунала у вівторок, 31 січня, через кілька днів після того, як в Україні звільнили низку високопосадовців за звинуваченнями в причетності до корупції.
"У нас немає жодних ознак того, що кошти США були використані не за призначенням в Україні, - коментар речниці Міністерства фінансів США Меган Аппер опублікувала агенція Reuters. - Ми вітаємо зусилля української влади щодо співпраці з нами, аби забезпечити належні гарантії, щоб допомога США доходила до тих, кому вона призначена".
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Речниця також повідомила, що Міністерство фінансів США разом зі Світовим банком відстежують американські виплати, "щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням, а також щоб з Україною та іншими партнерами боротися з корупцією".
Станом на грудень Світовий банк виділив Україні понад 13 мільярдів доларів через програму PEACE на державні витрати для підтримки адміністративної спроможності України. Значна частина цих коштів надходить саме зі Сполучених Штатів.
Програма PEACE, організована Світовим банком, дозволяє міжнародним донорам об’єднати зусилля для надання швидкої та адресної фінансової підтримки. За даними Світового Банку, ця програма покриває виплати пенсій та зарплат працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, фінансує соціальну допомогу малозабезпеченим та дітям з особливими потребами, покриває оплату комунальних послуг, субсидії внутрішньо переміщеним особам, медичні послуги в лікарнях та поліклініках.
Як повідомляв Голос Америки, минулого тижня в Україні запрацювала "гаряча лінія" Служби інспектора Агенції з міжнародної допомоги США (USAID). Метою її роботи - нагляд за використанням коштів і ресурсів, наданих американськими платниками податків на підтримку України.
За даними Transparency International у щорічному Індексі сприйняття корупції Україна посідає 116 місце зі 180 країн світу.
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"Вбивці танків". У Пентагоні показали, як вантажать БМП Bradley для України
Перша партія бойових машин Bradley відправлена до України, повідомив Пентагон. Вантаж, що містить понад 60 БМП у межах угоди про військову допомогу Сполучених Штатів у 2,85 мільярда доларів, залишив американський порт поблизу Чарльстона у штаті Південна Кароліна.
"Bradley – це дуже потужний автомобіль, який ми надаємо українцям, – сказала підполковник армії Ребекка Д’Анджело, яка контролювала процес завантаження обладнання. - Сподіваюся, вони зможуть просуватися вперед на полі бою та відновити втрачені позиції, маючи обладнання, яке дорівнює тому або перевищує те, що є у росіян".
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Як повідомляв Голос Америки, надані українцям спроможності від США можуть змінити "розстановку сил на полі бою". У попередніх двох пакетах військової допомоги Сполучені Штати оголосили про передачу Україні 109 бойових машин піхоти Bradley, яких називають "вбивцями танків". Після цього для українських військових організували кількатижневі тренування на цих системах у Німеччині.
Щоразу коли ми говорили, що нова зброя для Києва може призвести до ескалації, ми помилялись - Борис Джонсон у Вашингтоні
Західним союзникам потрібно якнайшвидше надати Києву всю необхідну зброю, щоб Україна змогла перемогти у російській війні вже цього року. Про це колишній премʼєр-міністр Великої Британії заявив під час візиту до США, де відвідав Український дім у Вашингтоні й провів сніданок і прес-конференцію із посолкою України Оксаною Маркаровою.
"Я тут, тому що я підтримую Україну з гордістю, а також щоб донести важливий меседж, що США відіграли провідну роль у допомозі нашим українським друзям, які захищають себе від жорстоких і непотрібних атак Путіна і російських збройних сил", - заявив Джонсон.
Він пояснив: "Я хочу донести у Вашингтоні, що немає жодної причини відкладати допомогу. Наші українські друзі мають отримати усе, що потрібно, щоб вигнати росіян з усієї території України якомога швидше. Щоб це сталося цього року – 2023. Це найкраще для України, Заходу та Росії. Закінчімо цю катастрофу якнайшвидше".
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Говорячи про надання Україні досконалішої зброї, включно із винищувачами F-16, колишній британський прем'єр зауважив: "Щоразу коли ми говорили, що не маємо надавати певний тип зброї через ризик ескалації, досвід показав, що це була помилка (...). Ще зовсім недавно казали, що про танки не треба й думати, а зараз ми даємо танки. Отже, мій головний аргумент: продовжуймо обговорення. Але не відкладаймо. Це життєво важливо, щоб Україна отримала техніку, яка їй необхідна, якнайшвидше. Це гуманна річ для України й всього світу".
Відповідаючи на питання Голосу Америки щодо відповіді президента США Джозефа Байдена напередодні про те, що США не будуть надавати Україні винищувачі F-16, Джонсон відповів, що захоплюється тим, що робить адміністрація Байдена, яка витратила 23 мільярди доларів лише на військову допомогу Україні, і що він сподівається, що вона буде будувати на цих досягненнях.
"Я вважаю, що інвестиції, які Сполучені Штати зробили у вирішення цього конфлікту, є насправді розумною річчю в довгостроковій перспективі для всієї євроатлантичної зони. Зі стриманням російської агресії та відсічу російській агресії в Україні загальна економія в довгостроковій перспективі буде величезною", - сказав він.
Також він повторив свій заклик про те, що безпека України має бути гарантована таким же чином, як й для країн НАТО. За його словами, він змінив свою думку щодо членства України в Альянсі.
"Я раніше думав, що в основному нам потрібно знайти спосіб забезпечити безпеки України обладнанням, розвідкою, тренуваннями, щоб вони більше ніколи не могли бути атаковані. Але ви знаєте, тепер я думаю, що досить вже двозначностей. Ми десятиліттями намагалися не мати України в НАТО, що призвело до найгіршої війни в Європі за 80 років".
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