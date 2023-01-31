Нема ознак, щоб Україна використовувала американські гроші не за призначенням - Мінфін США 

Міністерство фінансів США заявило, що не бачить жодних ознак того, що українці використовували американські кошти не за призначенням.

Відомство має намір тісно співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції. Заява американського Мінфіну пролунала у вівторок, 31 січня, через кілька днів після того, як в Україні звільнили низку високопосадовців за звинуваченнями в причетності до корупції.

"У нас немає жодних ознак того, що кошти США були використані не за призначенням в Україні, - коментар речниці Міністерства фінансів США Меган Аппер опублікувала агенція Reuters. - Ми вітаємо зусилля української влади щодо співпраці з нами, аби забезпечити належні гарантії, щоб допомога США доходила до тих, кому вона призначена".

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Речниця також повідомила, що Міністерство фінансів США разом зі Світовим банком відстежують американські виплати, "щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням, а також щоб з Україною та іншими партнерами боротися з корупцією".

Станом на грудень Світовий банк виділив Україні понад 13 мільярдів доларів через програму PEACE на державні витрати для підтримки адміністративної спроможності України. Значна частина цих коштів надходить саме зі Сполучених Штатів.

Програма PEACE, організована Світовим банком, дозволяє міжнародним донорам об’єднати зусилля для надання швидкої та адресної фінансової підтримки. За даними Світового Банку, ця програма покриває виплати пенсій та зарплат працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, фінансує соціальну допомогу малозабезпеченим та дітям з особливими потребами, покриває оплату комунальних послуг, субсидії внутрішньо переміщеним особам, медичні послуги в лікарнях та поліклініках.

Як повідомляв Голос Америки, минулого тижня в Україні запрацювала "гаряча лінія" Служби інспектора Агенції з міжнародної допомоги США (USAID). Метою її роботи - нагляд за використанням коштів і ресурсів, наданих американськими платниками податків на підтримку України.

За даними Transparency International у щорічному Індексі сприйняття корупції Україна посідає 116 місце зі 180 країн світу.