Рівень безробіття у США знизився в жовтні до 6,9%

У жовтні на американському ринку праці з'явилися 638 000 нових робочих місць. Про це йдеться в звіті Міністерства праці, опублікованому в п'ятницю. За даними Мінпраці, рівень безробіття впав до 6,9% з 7,9% у порівнянні з вереснем.

Це означає, що економіка зростає впевненими темпами, хоча і набагато меншими, ніж це необхідно для відновлення більшості робочих місць, ліквідованих в результаті рецесії, пов'язаної з обмеженнями, які було запроваджено у намаганні обмежити поширення коронавірусу. Зараз в країні на 10,1 мільйона робочих місць менше, ніж було до спалаху COVID-19 в березні.

Зростання числа робочих місць був особливо сильним в будівництві, роздрібній торгівлі, готельному та ресторанному бізнесах

Статистичні дані свідчать, що відновленню американської економіки поки що нічого не заважає, навіть незважаючи на зростання випадків зараження COVID-19. Приріст в жовтні був трохи нижчим, ніж у вересні, коли на ринку з'явилися 672 000 нових робочих місць і більш ніж в два рази нижчим, ніж в серпні, коли у США з'явилися 1,5 мільйона вакансій.

Однак приріст у жовтні насправді був більшим, ніж це відображено у статистиці, в основному через ліквідацію близько 150 000 тимчасових робочих місць, створених на час перепису населення. За винятком робочих місць, створених федеральною та місцевою владою, приватні роботодавці відкрили 906 000 нових позицій. Зростання числа робочих місць був особливо сильним в будівництві, роздрібній торгівлі, готельному та ресторанному бізнесах.

Ринок праці і економіка в цілому усе ще перебувають під тиском зростаючої пандемії

При цьому деякі великі компанії все ще звільняють співробітників. В кінці минулого місяця ExxonMobil заявила про скорочення 1900 робочих місць, в основній штаб-квартирі компанії. Компанія Chevron заявила, що скоротить близько чверті співробітників з нещодавно придбаного підрозділу Noble Energy. У Boeing планують істотно скоротити штат співробітників, в залежності від подальшого розвитку ситуації - звільнення можуть торкнутися від 30 000 до 130 000 осіб, визнали в компанії.

Ринок праці і економіка в цілому усе ще перебувають під тиском зростаючої пандемії. У четвер країна побила ще один рекорд за кількістю нових випадків зараження - за сім днів щодня у середньому майже 90 000 американців заражалися коронавірусом. У п'ятницю це число перевищило 100 000, при цьому зростання заражень відзначається по всій країні, включно із Техасом, Іллінойсом і Флоридою.

Економіка, яка почала різко зростати у липні, стала уповільнюватися в жовтні. Багато бізнесів, особливо ресторани та бари, які користувалися можливістю розмістити відвідувачів на відкритому повітрі, можуть зіткнутися з труднощами через похолодання. Існує також ризик, що американці можуть відмовитися від покупок, поїздок та інших занять, щоб уникнути зараження.

Про можливі труднощі попередила спікер Палати представників Ненсі Пелосі. У п'ятницю вона прокоментувала звіт Мінпраці про зростання робочих місць, нагадавши, що «кількість нових випадків зараження збільшується з шокуючою, рекордною швидкістю», у той час як «первісна допомога, надана Конгресом, вичерпується». Пелосі закликала владу «придушити поширення вірусу і захистити життя і засоби для існування американців», пообіцявши, що демократи «працюватимуть над створенням робочих місць і підвищенням зарплати для всіх працелюбних американців».

Джером Пауелл, голова Федеральної резервної системи, попередив у четвер, що пандемія все ще становить зростаючу загрозу для економіки.

«Люди, які, можливо, почали займатися тим, чим вони не займалися - літати, замовляти готелі, ходити в ресторани, бари ... вони можуть перестати це робити у ситуації раптового зростання захворювань в місті або штаті ...» - зазначив Пауелл на прес-конференції після засідання ФРС з питань фінансової політики.

Пауелл визнав, що влітку пандемія НЕ завдала економіці такої шкоди, як багато того побоювалися, почасти тому, що ухвалений Конгресом пакет багатомільйонної допомоги надав «істотну» підтримку американським споживачам і приватному бізнесу.

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