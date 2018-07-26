США та ЄС уникають торговельної війни - Трамп і Юнкер обіцяють рухатися до безмитної торгівлі

Після переговорів у Вашингтоні у середу президент США Дональд Трамп та президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер оголосили, що вони більше не будуть впроваджувати додаткові мита на торгівлю між Америкою та Європою і намагатимуться скасувати вже існуючі.

Досягнення прориву на переговорах може допомогти уникнути торговельної війни й зберегти мільйони робочих місць. Чудово для світової економіки.

​Торгівля між двома сторонами становить приблизно половину обсягів світової торгівлі.

Трамп відмовився від погроз запровадити нові мита на імпорт автомобілів та автомобільних складових частин з ЄС, а Юнкер пообіцяв, що Євросоюз купуватиме американських товарів на додаткові мільярди доларів, зокрема сою та природний газ.

Для імпорту американського газу США та ЄС погодилися будувати у Європі додаткові морські термінали для зрідженого газу.

“Вони будуть величезними покупцями зрідженого газу і зможуть диверсифікувати своє енергопостачання... А у нас його багато”, - оголосив Трамп.

Reuters цитує європейського представника, який сказав, що американська адміністрація вимагала, щоб збільшення закупівель американських соєвих бобів було частиною будь-якої домовленості.

Американські фермери зазнали удару в результаті нового китайського мита на їхні продукти в результаті торговельного протистояння між Вашингтоном і Пекіном.

США та ЄС також мають намір працювати над скасуванням запроваджених Трампом нещодавно мит на імпорт європейської сталі (25%) й алюмінію (10%), але наразі вони залишатимуться чинними.

Єврокомісія вже відповіла на них додатковими митами на низку американських виробів, включно з мотоциклами й віскі на загальну суму близько 3 мільярдів доларів.

“Досягнення прориву на переговорах може допомогти уникнути торговельної війни й зберегти мільйони робочих місць. Чудово для світової економіки”, - відреагував y Twitter на новину німецький міністр економіки Петер Альтмаєр.

Трамп і Юнкер сказали, що наступні переговори США та ЄС матимуть на меті відмову від мит, торговельних бар'єрів та субсидій для не автомобільних промислових виробів, а також зменшення бар’єрів для трансатлантичної торгівлі послугами, медичними препаратами і фармацевтичними та хімічними виробами.

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