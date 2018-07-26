США та ЄС уникають торговельної війни - Трамп і Юнкер обіцяють рухатися до безмитної торгівлі

Після переговорів у Вашингтоні у середу президент США Дональд Трамп та президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер оголосили, що вони більше не будуть впроваджувати додаткові мита на торгівлю між Америкою та Європою і намагатимуться скасувати вже існуючі.
Досягнення прориву на переговорах може допомогти уникнути торговельної війни й зберегти мільйони робочих місць. Чудово для світової економіки.
Торгівля між двома сторонами становить приблизно половину обсягів світової торгівлі.
Трамп відмовився від погроз запровадити нові мита на імпорт автомобілів та автомобільних складових частин з ЄС, а Юнкер пообіцяв, що Євросоюз купуватиме американських товарів на додаткові мільярди доларів, зокрема сою та природний газ.
Для імпорту американського газу США та ЄС погодилися будувати у Європі додаткові морські термінали для зрідженого газу.
“Вони будуть величезними покупцями зрідженого газу і зможуть диверсифікувати своє енергопостачання... А у нас його багато”, - оголосив Трамп.
Reuters цитує європейського представника, який сказав, що американська адміністрація вимагала, щоб збільшення закупівель американських соєвих бобів було частиною будь-якої домовленості.
Американські фермери зазнали удару в результаті нового китайського мита на їхні продукти в результаті торговельного протистояння між Вашингтоном і Пекіном.
США та ЄС також мають намір працювати над скасуванням запроваджених Трампом нещодавно мит на імпорт європейської сталі (25%) й алюмінію (10%), але наразі вони залишатимуться чинними.
Єврокомісія вже відповіла на них додатковими митами на низку американських виробів, включно з мотоциклами й віскі на загальну суму близько 3 мільярдів доларів.
“Досягнення прориву на переговорах може допомогти уникнути торговельної війни й зберегти мільйони робочих місць. Чудово для світової економіки”, - відреагував y Twitter на новину німецький міністр економіки Петер Альтмаєр.
Трамп і Юнкер сказали, що наступні переговори США та ЄС матимуть на меті відмову від мит, торговельних бар'єрів та субсидій для не автомобільних промислових виробів, а також зменшення бар’єрів для трансатлантичної торгівлі послугами, медичними препаратами і фармацевтичними та хімічними виробами.
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