У ЄС пригрозили Трампу багатомільярдними тарифами

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у середу. Зустріч є спробою подолати розбіжності, зокрема щодо тарифів на автомобілі. Трамп хоче збільшити тарифи на європейські автомобілі, експортовані в США, щоб зменшити торгівельний дисбаланс з континентом. Але ЄС розглядає ці тарифи як економічну загрозу та готує відповідні заходи, передає телеканал CNBC.

ЄС накладе тарифи на американські товари на суму 20 мільярдів доларів, якщо Трамп почне впроваджувати тарифи на автомобілі

Усього за кілька годин до зустрічі комісар ЄС із питань торгівлі Сесілія Мальмстрем розповіла шведській газеті Dagens Nyheter про те, що ЄС накладе тарифи на американські товари на суму у 20 мільярдів доларів, якщо Трамп почне впроваджувати тарифи на автомобілі.

Тим часом у вівторок Білий Дім заявив, що готує пакет допомоги розміром 12 мільярдів доларів для американських фермерів, постраждалих від торговельного протистояння, повідомляє телеканал.

Аналітики говорять, що відносини між США та ЄС у сфері економіки дуже напружені і не творять передумови для дуже плідної зустрічі.

Президент заявив у середу на Twitter, що обидві сторони повинні скасувати усі тарифи. Водночас Мальмстром пояснила минулого місяця, що Європа не може просто зняти тарифи на американські автомобілі за одну ніч через правила Світової організації торгівлі (СОТ). Ці закони диктують, що ЄС також повинен буде скинути тарифи для кожної країни світу, пояснює CNBC.

Нинішня торгівельна напруженість між Європою та США почалася раніше цього року, коли Трамп наклав санкції на імпорт сталі та алюмінію, стверджуючи, що надмірна потужність у секторі становить загрозу національній безпеці. Європа стверджувала, що металургія не спричиняє надмірну потужність у секторі, та відповіла збільшенням мита на продукти США на суму 3,3 мільярда доларів.

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