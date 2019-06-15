Трамп звинуватив Іран у нападі на танкери в Ормузькій протоці, Європа каже про брак доказів

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю звинуватив Іран у нападі на два танкери в районі Ормузської протоки. У Тегерані заперечують свою причетність до цього нападу.

Раніше Тегеран погрожував перекрити стратегічно важливу Ормузьку протоку, яка з'єднує Оманську та Перську затоки. Через протоку транспортується 20% усієї нафти, яка споживається у світі.

ВМС США оприлюднили відео, на якому видно, як екіпаж іранського патрульного катера прибирає міну, яка не спрацювала з борта японського танкера Kokuka Courageous, одного з двох атакованих в Ормузькій протоцітанкерів. Танкер належить японській судноплавній компанії «Кокука Санге». В результаті атаки також постраждав норвезький танкер Front Altair.

За версією Пентагону, обидва судна були атаковані за допомогою мін. П'ятий флот США, який базується в Бахрейні, отримав повідомлення про надзвичайну ситуацію від екіпажів обох танкерів приблизно з годинним інтервалом.

Білл Урбан, офіційний представник Центрального командування Збройних сил США, заявив, що патрульні судна, помічені поряд з норвезьким танкером незабаром після атаки, належать іранському Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Швидкісні бойові катери КВІР оточили теплохід Hyundai Dubai, на якому знаходилися врятовані члени екіпажу Front Altair. Про це «Голосу Америки» повідомило джерело в Пентагоні. Іранці зажадали, щоб Hyundai Dubai передав їм врятованих членів екіпажу, і ця вимога була виконана, каже Білл Урбан.

Представник Пентагону підтвердив «Голосу Америки», що члени екіпажу норвезького танкеру зараз знаходяться під вартою в Ірані. Іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що іранські військові врятували 44 членів екіпажу Front Altair.

Голландський буксир Coastal Ace врятував 21 члена екіпажу японського танкера після того, як на борту судна була виявлена міна, що не вибухнула. Після цього японців передали на борт американського ракетного есмінця Bainbridge, де вони зараз і залишаються, каже Урбан

.Ютака Катада, глава судноплавної компанії «Кокука Санге» повідомив, що танкер був атакований двічі. Один вибух стався поряд з машинним відділенням, ще один - в задній частині судна. За словами Катади, члени екіпажу помітили «літаючий об'єкт» поруч з кораблем незадовго до другого вибуху.

Місяць тому у цьому регіоні сталася схожа атака на чотири танкери, в якій Вашингтон також звинуватив Тегеран.

Німеччина заявила, що відео, на яке посилається американська сторона, недостатньо, щоб покласти провину на Тегеран. У свою чергу Євросоюз і Китай закликали сторони виявити стриманість при оцінці нинішньої ситуації.

Відповідаючи на питання Fox News про те, як президент планує відповісти Тегерану і як запобігти таким інцидентам в майбутньому, Трамп сказав: «Ми подивимося». Президент США додав, що будь-які спроби перекрити Ормузьку протоку «не триватимуть довго».

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