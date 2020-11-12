У США встановлено новий добовий рекорд за кількістю заражень COVID-19

У США в середу зафіксовано черговий добовий рекорд за кількістю заражень COVID-19. Дані, зібрані проектом COVID Tracking Project, показують, що у середу в США було зареєстровано понад 144 000 нових випадків, а у вівторок - понад 136 000.

Госпіталізовано було 65 368 осіб, а днем раніше - 61 964 особи.

Ще 1 421 особа померла у середу, і таким чином середній тижневий показник перевищив 1000.

За даними Університету Джонса Гопкінса, всього з початку пандемії в США захворіли понад 10,4 мільйона осіб і більше 241 000 померли. Найбільш густонаселений штат Каліфорнія наближається до позначки в 1 мільйон випадків, а Техас подолав цей поріг в середу.

Як повідомляє інформаційна агенція AP, штати США готуються до кампанії вакцинації від коронавірусу на тлі оптимістичних повідомлень про прогрес у випробуваннях вакцин від хвороби.

Між тим провідні американські політики закликають американців дотримуватись правил соціального дистанціювання та носити маски.

"Новини про вакцину від COVID-19 цього тижня виглядають дуже обнадійливо. Але всі ми повинні дотримуватись загальнозрозумілих заходів безпеки. Вірус швидко поширюється у Кентуккі (рідний штат Макконнелла - прим. ГА) та загалом по країні, і йому байдуже, чи ми втомились носити маску та дотримуватись правил соціального дистанціювання", - твітує у четвер лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл.

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