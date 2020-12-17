Уряд США офіційно визнав наявність значної кібератаки, що триває - ФБР встановлює відповідальних

Уряд США підтвердив, що його комп'ютерні мережі постраждали від недавньої хакерської кампанії, зазначивши, що атака має "значний" характер і "продовжується".

«Це ситуація, яка розвивається, і у той час як ми намагаємося зрозуміти повний масштаб цієї кампанії, ми знаємо, що атака зачепила мережі в рамках федерального уряду», - йдеться в спільній заяві ФБР, Агентства з кібербезпеки і захисту інфраструктури (АКЗІ) і Управління директора національної розвідки (УДНР).

«За останні кілька днів ФБР, АКЗІ і УДНР дізналися про значну і триваючу кампанію в сфері кібербезпеки», - йдеться у спільній заяві.

Раніше цього тижня Reuters інформаційне агентство повідомило, що хакери, які імовірно працюють на Росію, відстежували внутрішній поштовий трафік в міністерствах фінансів і торгівлі США. Джерела агентства висловили побоювання, що виявлені на даний момент хакерські атаки, можливо, є вершиною айсберга.

Між тим спільна заява правоохоронних органів США не згадує джерело атаки.

Спільна заява правоохоронних органів США не згадує джерело атаки

"ФБР, яка очолює відповідь на загрозу, розслідує та збирає розвіддані з метою встановити відповідальних, переслідувати їх за законом і припинити діяльність суб'єктів від яких походить загроза", - відзначається у заяві.

Технологічна компанія SolarWinds, яка стала ключовим інструментом в руках хакерів, повідомила, що до 18 тисяч її клієнтів завантажили уражене оновлення програмного забезпечення, що дозволило хакерам шпигувати за компаніями і урядовими агентствами, залишаючись непоміченими, майже дев'ять місяців. Заява правоохоронних органів вказує, що американські чиновники отримали вказівки негайно припинити використання продуктів SolarWinds Orion.

У США численні критики, американські законодавці закидають президенту США відсутність реакції щодо виявленої кібератаки, однозначно вказують на Росію, як на винуватця.

"Трамп досі нічого не зробив щодо кібератак з Росії на нашу національну безпеку. Це жорстокий диктатор з яким Трамп приязнився 4 роки", - твітує конгресмен-демократ Білл Паскрелл-молодший.

Лунають заклики оприлюднити усю наявну інформацію.

"Вражає. Сьогоднішній таємний брифінг про кібератаку Росії дуже стурбував мене, навіть налякав. Американці мають право знати, що відбувається. Зніміть секретність з усього, що відомо і невідомо", - заявив днями сенатор-демократ.

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