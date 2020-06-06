США можуть вивести майже 10 000 військових з Німеччини, деяких буде переведено до Польщі

Високопосадовець адміністрації США повідомив, що президент Дональд Трамп наказав вивести з Німеччини 9,5 тисяч військовослужбовців США. Зараз у Німеччині розквартировані 34,5 тисяч американських військових.

Чиновник, який побажав залишитися невідомим, сказав, що цей крок став результатом місяців роботи генерала Марка Міллі, глави Об'єднаного комітету начальників штабів, і жодним чином не пов'язаний з напруженістю, яка виникла у відносинах між президентом Трампом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка завадила плану Трампа провести зустріч G7 цього місяця.

Необхідність у великому контингенті війська США у Німеччині зменшилася в зв'язку зі збільшенням витрат на оборону держав-членів НАТО

Ще один високопоставлений представник Білого дому, заявив, що військовослужбовці з Німеччини будуть передислоковані - деякі до Польщі, деякі в інші союзні країни, а деякі повернуться до США.

За його словами, необхідність у великому контингенті війська США у Німеччині зменшилася в зв'язку зі збільшенням витрат на оборону держав-членів НАТО. Він також зазначив, що дане рішення містилося у меморандумі, підписаному нещодавно радником Трампа з національної безпеки Робертом О'Брайеном. За його словами, робота над відповідним планом була розпочата ще в вересні, нині все готово для його реалізації.

Джек Рід, лідер демократів у Комітеті з питань збройних сил Сенату США назвав цей крок «дріб'язковим і безглуздим».

Демократ Еліот Енгель, глава Комітету з питань зовнішньої політики Палати представників Конгресу США, розповсюдив заяву, в якому, зокрема, зазначив: «Володимир Путін буде задоволений, що американський президент послаблює наші системи стримування російської агресії в Європі».

Білий дім заявив, що не збирається робити жодних заяв, але президент Трамп «постійно піддає перегляду питання, що стосуються оптимальної дислокації збройних сил Сполучених Штатів».

Представник Ради національної безпеки США Джон Еліот заявив, що Сполучені Штати як і раніше прихильні співпраці з Німеччиною.

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