Як у США позбуваються пам'ятників конфедератам і перейменовують військові бази, які нагадують про рабовласницьке минуле

Міністр оборони Марк Еспер та міністр Сухопутних військ США Раян Маккарті оголосили про свою готовність почати дискусію про перейменування військових баз, які носять імена генералів армії конфедератів, повідомляє USA Today. Вони готові до двопартійного діалогу щодо нових назв 10 фортів і баз на півдні країни. Раніше американська армія відмовлялась розглядати це питання.

Тим часом, низка американських міст продовжує демонтувати пам'ятники конфедератам. Зокрема, монументів позбувається місто Джексонвілль у Флориді, повідомляє Fox News. Мер міста, республіканець Ленні Каррі заявив: "Пам'ятник конфедерату прибрано, і приберуть і решту по місту. Ми чуємо ваші голоси".

До схожих дій вдались три університети у штаті Алабама - саме місцеві пам'ятники генералам армії Конфедерації ставали центрами протестів за расову рівність після смерті Джорджа Флойда.

Протести із закликом прибрати монументи конфедератам пройшли s у колишній столиці Конфедерації в часи Громадянської війни - Річмонді, штат Вірджинія. Але попри демонстрації та понівечення пам'ятників, місцевий суд видав 10-денну заборону на їхнє знесення.

Люди, які виступають за збереження пам'ятників конфедератам, наполягають не їхньому художньому та історичному значення, але критики кажуть, що ці монументи прославляють ідеї расизму й рабовласництва.

Крім того, у суспільстві тривають обговорення щодо законності використання прапорів конфедератів, на якому зображено 13 зірок, які символізують 13 рабовласницьких штатів Півдня часів Громадянської війни у США.

​Зокрема, штат Міссіссіппі має на своєму прапорі інкорпорований стяг конфедератів, дизайн якого був розроблений у 1894 році. У 2001 році населення штату проголосувало за те, щоб зберегти його, тож попри громадський тиск губернатор Теті Рівз відмовляється змінювати стяг.

Нещодавно військово-морські сили США вирішили заборонити використання прапору конфедератів, за винятком стягу штату Міссіссіппі.

Тим часом, американський спортсмен, учасник автоперегонів NASCAR Бубба Волліс закликав заборонити демонстрацію прапору уболівальниками під час змагань.

У часи Громадянської війни 1861-1865 роках самопроголошена на півдні США держава Конфедеративні Штати Америки (Confederate States of America), або Конфедерація, боролась проти сил Союзу на півночі країни, намагаючись зберегти рабовласницьку систему.

Відтоді прапор конфедератів та пам'ятники генералам армії Півдня стали для багатьох людей символом ідеї вищості білої раси і расової нерівності, сегрегації, расизму й рабства. Для багатьох жителів півдня Америки прапор символізує гордість за спадщину, свобод кожного штату і вшанування пам'яті Громадянської війни у США.

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